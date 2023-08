Plataforma Unitaria rechaza violencia contra candidatos a la primaria

142851

Representantes de la Plataforma Unitaria Democrática, encabezados por Simón Calzadilla, se pronunciaron este jueves 17 de agosto, para repudiar y rechazar la violencia y agresiones sufridas por los candidatos a la primaria en sus respectivas giras por el país en las últimas semanas.

En rueda de prensa, cuestionaron las acciones de los militantes del Psuv en contra de Freddy Superlano, Henrique Capriles, entre otros, así como las amenazas recibidas por María Corina Machado y Delsa Solórzano.

“Todos los hechos de violencia y violaciones flagrantes de derechos políticos a ciudadanos que apoyan la primaria y sectores de la sociedad civil es una política de estado que está avalada por el PSUV”, afirmó Calzadilla.

“¿Qué pasaría si un gobernador o alcalde de la oposición hace declaraciones como las que hizo el gobernador de Trujillo?”, en referencia a amenazas en contra de la candidata María Corina Machado”.



“El primer candidato agredido fue Carlos Prosperi en Sabana de Mendoza, fue la primera alerta.

Uno de los candidatos más agredidos es Henrique Capriles. La última agresión en San Fernando de Apure mientras estaba en un programa de radio, quienes lo esperaban en una cancha fueron atracados, fueron golpeados (…) hay testimonios gráficos de los heridos en hospitales, les quitaron sus teléfonos. ¿Dónde está la PNB que depende de las órdenes de Miraflores? ¿Dónde estaba la GNB? ¿Dónde estaba la policía regional?”, se preguntó el representante de esta organización política.

“Amenazas de muerte contra Delsa Solórzano, dijeron que iban a investigar, y en el contexto latinoamericano donde van dos dirigentes políticos muertos en Ecuador”, recalcó.

“Casi sacan a Freddy Superlano de la carretera, le quitaron el pasaporte en el aeropuerto, que le entregó el SAIME. Tenemos el caso de Andrés Velásquez agredido en Bolívar, a todos los candidatos les montan un carro del Sebin: a Andrés Caleca, César Pérez Vivas, Roberto Enríquez”, continuó enumerando.

En ese sentido, también catalogó como amenaza el hecho de que los candidatos opositores no aparezcan en los canales nacionales. “También está la amenaza de Conatel. Busquen si hay canales nacionales hablando de los candidatos. No pueden. Como si eso fuera poco, también amenazaron a la Iglesia, a dueños de colegios privados, sacaron una resolución desde el Ministerio que no pueden prestar colegios para la Primaria”.

“No van a amedrentar a los venezolanos, nos vamos a unir y vamos a votar, y los vamos a derrotar”, puntualizó en su interlocución con los medios de prensa.

Rueda de prensa de @simoncalzadilla, expresando en nombre de la Plataforma Unitaria Democrática el rechazo a la violencia sufrida por los candidatos a la Primaria en las últimas semanas. #17Ago pic.twitter.com/YOzeDEhLoX — Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) August 17, 2023

Noticia al Día