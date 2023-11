Plataforma Unitaria: “Nuestra ruta es pacífica, democrática, constitucional y electoral”

176532

Voceros de la Plataforma Unitaria Democrática, encabezados por el exdiputado Biagio Pilieri, se pronunciaron acerca del éxito de la jornada de la primaria realizada el pasado 22 de octubre y dejaron en claro que la ruta que mantienen es “pacífica, democrática, constitucional y electoral”.

En rueda de prensa aseguró, que el 80 por ciento del país quiere un cambio, por lo que nada ni nadie lo va a desviar de la ruta electoral.

“Nuestra ruta es pacífica, democrática, constitucional y electoral. Todo lo demás es cuento de camino. Tenemos como objetivo superior y central acompañar al ciudadano venezolano en sus exigencias para mejores servicios públicos, en sueldos, salarios e ingresos dignos, y por supuesto en el cambio por la vía del voto”, precisó.

En cuanto a la jornada de la primaria, en la que resultó favorecida la candidata de Vente Venezuela, María Corina Machado, indicó que fue “un rotundo éxito y eso no lo van a borrar ni citaciones ni sentencias”.

“El 22 de octubre el Gobierno perdió y el país ganó. No van a borrar la esperanza que renació en un pueblo ni le van a quitar la alegría democrática del resultado electoral (de la primaria)”, puntualizó en su intervención con los medios nacionales.

Pilieri auguró un rotundo éxito en las elecciones presidenciales de 2024 de la mano de María Corina Machado.

“Un mensaje a los dos millones y medio de venezolanos que participamos en la primaria, y a los que no también: son momentos de esperanza y optimismo, pero no de triunfalismo. El trabajo no está terminado de hacer. Faltan muchas cosas que lograr y realizar por el cambio en Venezuela”, significó.

Rueda de prensa de la Plataforma Unitaria Democrática, en la vocería de @BiagioPilieri, con pronunciamiento sobre el éxito de la Primaria y el camino de la unidad por el que seguiremos. #1Nov pic.twitter.com/uam1MdwRmD — Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) November 1, 2023

Noticia al Día