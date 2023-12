María Corina Machado descartó acudir al TSJ: “Yo no he cometido delito alguno”

194666

María Corina Machado, presidenta de movimiento político Vente Venezuela, descartó este miércoles acudir al Tribunal Supremo de Justicia para revisar su inhabilitación.

En rueda de prensa, la opositora venezolana, destacó este miércoles 6 de diciembre, que hasta los momentos no ha sido notificada por el ente competente sobre la sentencia de inhabilitación política.

“Yo no he sido notificada de ningún acto de la Contraloría, por lo tanto, ¿qué acto puede recurrirse si no existe?”, preguntó

https://estheadn.online/internacionales/china-pide-a-venezuela-y-guyana-resuelvan-disputa-fronteriza/

Noticia al Día