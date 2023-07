Manuel Rosales: La única salida al conflicto en Venezuela es la electoral

124616

El gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales Guerrero, afirmó que la única salida al conflicto que lleva más de 20 años, es la electoral, donde más de 7 millones de venezolanos se han ido buscando mejores condiciones de vida.

El mandatario regional fue directo en torno a la primaria presidencial e indicó que este proceso está planteado como la única salida, dando respuesta al recurso en contra de los comicios primarios internos presentado por Luis Ratti ,candidato independiente a las elecciones presidenciales 2024.

Rosales dejó claro que el verdadero protagonista no son los partidos políticos, sino la obligación que tienen cada uno de los dirigentes con Venezuela: “yo tengo opción, todo el mundo lo sabe, tengo una puntuación importantísima sin haber dicho si soy o no soy.”

Destacó además estar dentro del proceso de primaria por ser uno de los líderes de un partido y por ser oposición.

Foto: Cortesía

“Aquí no podemos ir a un camino de violencia, nos dimos cuenta que ese error, por lo que por ejemplo estuve 8 años en el exilio y preso, no debemos repetirlo. El propósito es seguir para sacar adelante a Venezuela y no continuar emigrando a otras naciones”, reiteró Rosales.

La autoridad regional recalcó que deben continuar en la vía electoral, ya que cada candidato tiene una obligación con los venezolanos, “que es salir del conflicto que ya lleva muchos años”.

Es de resaltar, que estas declaraciones las dio a conocer el mandatario regional la noche de este lunes 10 de julio desde el hotel Tibisay en la ciudad de Maracaibo, donde se inauguró la Expomedicina 2023, que tendrá lugar hasta este jueves, allí 314 conferencias se llevarán a cabo, así como 32 simposios, 393 trabajo científicos de investigación venezolanos, colombianos y ecuatorianos que participan en este importante evento que se extenderá hasta el jueves 14 de Julio.

Nota de Prensa