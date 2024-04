255737

“No se les ocurra llamar a la abstención”

El gobernador del Zulia y candidato presidencial por el partido Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales, en entrevista con Vladimir Villegas, en el programa Entre Líneas, reiteró la disposición de poner la candidatura y las tarjetas de UNT y la PUD, a la orden de María Corina Machado y la Plataforma Unitaria Democrática. Al mismo, tiempo respondió varias interrogantes sobre la decisión que tomó al postularse para el 28 de julio.

Durante la entrevista, Rosales recordó nuevamente por qué tomó la decisión de postularse como candidato presidencial, el pasado 26 de marzo. En este sentido, reiteró que luego de que se le impidiera a Corina Yoris, Luis Guillermo, entre otros aspirantes, postularse a la candidatura presidencial, y faltando 2 minutos para el momento del cierre del proceso, decidió postularse, a su juicio, para no dejar a la oposición sin opciones electorales y provocar una eventual abstención de cara a los comicios del 28 de julio.

Reveló que tras su postulación, ha recibido cuestionamientos de algunos sectores, los cuales calificó como ataques y a los que durante el programa de Villegas, decidió responder.

“Yo me inscribí porque tenía que salvar la ruta electoral. La plataforma verá que hacen con eso. No se les ocurra a llamar a la abstención. Pero me cayeron e hicieron una cayapa, una campaña demoledora en las redes sociales”.

Al mismo tiempo se refirió a los miembros de la Plataforma Unitaria: “Les pongo las tarjetas con un lacito en la mesa y que ellos decidan lo que van a hacer. Yo estoy muy tranquilo en el Zulia”, añadió. En la entrevista, recalcó nuevamente: “Ahí esta la candidatura con un lacito, y yo me voy para Zulia y sigo atendiendo como gobernador”.

Manifestó que UNT siempre ha respetado las decisiones de la Plataforma Unitaria, entre estas la pasada elecciones Primaria. Indicó que desde el primer momento reconoció el triunfo de María Corina Machado y que UNT la ha respaldado siempre. Sin embargo, subrayó que tras la inhabilitación y los impedimentos del CNE para la postulación de los candidatos de la unidad, decidió responderle al país, a su juicio, porque sintió que era un compromiso el no dejar a los venezolanos de la oposición sin opción electoral el 28 de julio.

Sobre Barbados

Rosales insistió en recuperar el diálogo y negociaciones en Barbados. “Activen Barbados, no es el momento de pleito. Los venezolanos estamos obstinados de pleitos. Hay que negociar. Yo estuve preso y salí por una negociación. Los demás como yo, que estuvieron en la cárcel y hoy están en Estados Unidos, negociaron. Ellos no se saltaron la cerca”, acotó.

En este sentido, indicó que si los gobiernos extranjeros anuncian más sanciones, la oleada de gente yendose de Venezuela será enorme a su juicio. “Se van a ir en grandes cantidades”, acotó.

Al ser abordado sobre si gana la presidencia el líder de UNT manifestó: “Si me toca, en seis meses tendría este país volando”. De qué nos sirve tener esa riqueza y tener a la gente viviendo como vive, reflexionó”.

Ante los ataques que recibe en las redes sociales tras su postulación refirió: “No he conversado con nadie, el rol le corresponde a María Corina Machado. No soy hombre de salir corriendo. Me atacaron por las redes. Las mentiras me duelen, pero como me duelen, así las olvido rapidito”.

Agregó además: “No tengo ninguna negociación, si no entendemos que hay que negociar con ellos, no vamos a salir de esto. Hay jóvenes que tienen 25 años y solo saben del pleito. No saben ni cuando empezó. Todos tenemos un dolor, yo tengo el mío”.



“Yo gané en el Zulia y no me interesa que pasó con el gobernador anterior y no sé dónde está, no ando persiguiendo a nadie. En 2021 competí con las mayores desventajas. Y gané en el Zulia. Hay oleadas de chavistas apoyándome. Soy incapaz de perseguir a alguien que no haya votado por mi”, dijo.

Manuel dejó claro que si es el candidato, irá con todo a la contienda electoral: “Yo compito para llegar de primero. Yo solo no voy asumir esto. Que asuman sus responsabilidades. Si me toca voy a jugar para llegar de primero, si soy yo”.

“Me opongo a que dinamitemos la ruta electoral y dejo el registro. Que le vamos a decir a los jóvenes que hacen colas para inscribirse, eso no creo que sea lo factible. ¿Qué pueden hacer los países ayudarnos? Reactivar Barbados. La gente quiere votar”, acotó.

Noticia al Día