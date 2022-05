Leopoldo López aseguró «estar de acuerdo» con la flexibilización de las sanciones

mayo 23, 2022 - 3:02 pm

«Esto de flexibilizar las sanciones tiene un objetivo concreto de poder llegar a que se reinauguren las negociaciones y se abra el camino hacia unas elecciones libres, justas y verificables», expresó el líder opositor

El dirigente opositor y coordinador del partido Voluntad Popular (VP), Leopoldo López, vio como «positivo» la flexibilización de las sanciones económicas contra Venezuela por parte del Gobierno de los Estados Unidos.

El líder opositor venezolano dejó claro que debe existir «un compromiso» por parte del presidente Nicolás Maduro en cumplir los acuerdos que arrojen las negociaciones entre la oposición y el Ejecutivo nacional en México.

«Las sanciones son un medio para un fin y pueden ser flexibilizadas. De no haber un compromiso claro, preciso, contundente (…) en el proceso de negociación que permita ir a unas elecciones verdaderamente libres, se revertirán estas flexibilizaciones. Hay una oportunidad, entendemos que es estrecha», indicó López durante un evento celebrado en Madrid, España.

El fundador del partido Voluntad Popular pidió a la administración del presidente norteamericano Joe Biden «que, si no hay avances, no solo no levante las medidas restrictivas, sino que las aumente«.

