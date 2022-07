La Unión Europea exigió a Rusia el “cese inmediato” de los ataques a civiles en Ucrania

julio 1, 2022 - 5:13 pm

1894597

La Unión Europea ha reiterado este viernes su llamada al presidente ruso, Vladimir Putin, para que “cese de inmediato” los ataques a civiles, después que, al menos, 19 personas han muerto la pasada noche en un ataque con misiles contra un edificio en la región de Odessa (sur de Ucrania).

“Estos ataques a civiles deben cesar de inmediato”, ha escrito el alto representante de Política Exterior de la UE, Josep Borell, en un mensaje difundido en las redes sociales para lamentar que siga habiendo “muchas más víctimas civiles” en la invasión de Ucrania.

“Los responsables de actos que constituyen un crimen de guerra deberán rendir cuentas de acuerdo con el derecho internacional”, ha añadido en su breve declaración.

Many more civilian casualties with at least 19 people killed and 38 wounded by Russian attacks in #Odesa region.

These attacks on civilians have to stop immediately. Those responsible for acts amounting to war crimes will be held to account in accordance with international law.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 1, 2022