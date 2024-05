Jorge Rodríguez: Es materialmente imposible la aprobación de la Unión Europea como observadores en la elección presidencial

La Asamblea Nacional (AN) debatió este martes 14 de mayo, el proyecto de acuerdo en repudio a la renovación de las sanciones contra Venezuela por parte de la Unión Europea.

El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, en su discurso afirmó que Venezuela no se rinde, ni arrodilla ante nadie y propuso no aceptar la invitación de la Unión Europea como observadores el 28 de julio, fecha fijada para la elección presidencial en Venezuela.

“Era muy claro para la gran mayoría de nosotros que íbamos a resistir y resistimos, la gran mayoría de nosotros estábamos claros que los íbamos a derrotar y los derrotamos”, aseguró en la sesión ordinaria.

Descarta presencia de la UE en la elección presidencial

Rodríguez calificó de racistas, groseras y prepotentes las acciones de la Unión Europea y descartó la aprobación de la misión de observación directa en la venidera elección presidencial.

“Ellos creen que nosotros nos vamos a quedar con esas… Yo creo y lo digo con respeto… Yo creo que con esa actitud racista, prepotente, grosera, insultante de la Unión Europea se hace materialmente imposible la aprobación de la misión de observación directa”, recalcó.

El diputado propuso enviar cartas al rector Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, en rechazo de la invitación como parte de la Misión Observación a la Unión Europea.

“Esta es la batalla (elección presidencial del 28 de julio) que vamos a librar directamente para derrotar al Gobierno de los Estados Unidos”, puntualizó.

En ese sentido, quedó aprobado por mayoría calificada el proyecto de acuerdo en repudio a la renovación de las sanciones contra Venezuela por parte de la Unión Europea.

#EnVideo📹| "Lo digo con respeto, yo creo que, con esa actitud racista, prepotente, grosera e insultante de la Unión Europea, se hace imposible; por ilegal, la invitación a una misión de observación electoral", aseveró el Presidente de la AN, @jorgerpsuv.#VenezuelaVaPaArriba pic.twitter.com/Jt0woVhP6V — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) May 14, 2024

Noticia al Día