Jorge Rodríguez anunció que no permitirán misión de observación electoral de la UE en 2024

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aseguró este jueves que el gobierno de Nicolás Maduro no permitirá de nuevo la presencia de una misión de observación electoral de la Unión Europea en Venezuela.

«Te digo a ti, Josep Borrell, aquí no va a venir ninguna misión de observación de Europa mientras nosotros seamos los representantes del Estado venezolano. No van a venir. Violaron el acuerdo que firmamos con ellos. Nosotros somos aguerridos, somos rebeldes, pero somos decentes a diferencia de ellos”, gritó Rodríguez durante un debate en el Parlamento nacional en el que rechazaron la resolución aprobada este jueves por abrumadora mayoría en el Parlamento Europeo, que condenó las inhabilitaciones políticas en Venezuela.

Rodríguez dijo que desde la UE han «mandado emisarios pidiéndonos por favor ser invitado como observador en las elecciones presidenciales del año 24. Formalmente les decimos que no tenemos tiempo para considerar su solicitud», enfatizó.

El líder chavista llamó «imbéciles» a los eurodiputados y consideró «un elogio» y «una condecoración» los cuestionamientos que hace Europa al Gobierno venezolano.

”Vayan a lavarse el palto Parlamento Europeo, aquí no vuelve ninguna misión de observación europea, no vuelven por groseros, por colonialistas, por representantes de esa vetusta Europa imperial asesina, aquí no vuelven”, remarcó.

Con información de Monitoreamos