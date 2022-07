Jefe humanitario de la ONU Martin Griffiths inicia visita de tres días en Venezuela

julio 31, 2022 - 4:19 pm

Martin Griffiths, secretario general adjunto de la Agencia de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas (OCHA), estará de visita por tres días en Venezuela, a fin de conocer y apoyar el trabajo en favor de los más vulnerables.

“Esta mañana he dado la bienvenida al Sr. Martin Griffiths, secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y coordinador del Socorro de Emergencia, quien estará en Venezuela durante los próximos días para apoyar el trabajo en favor de los más vulnerables“, escribió el coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela y coordinador humanitario, Gianluca Rampolla en su cuenta oficial en Twitter.

Arrived in #Caracas for the first time!

I look forward to engaging with the Government and other key partners on addressing some of the most pressing social needs. pic.twitter.com/lNvL6XpKNV

— Martin Griffiths (@UNReliefChief) July 31, 2022