Hijas del expresidente Carlos Andrés Pérez llaman a la unidad y respaldan candidatura de Manuel Rosales

Las dos hijas del expresidente Carlos Andrés Pérez, Carolina Pérez Rodríguez y Marta Pérez Rodríguez, ofrecieron una entrevista a Alnavio en su hogar, en donde discutieron la situación política del país, en el marco de las elecciones presidenciales.



Ambas expresaron su apoyo al candidato y gobernador del Zulia, Manuel Rosales, y solicitaron a las fuerzas socialdemócratas que se unieran bajo su liderazgo.



Carolina Pérez Rodríguez, vocera de la familia, opinó que Venezuela atraviesa un momento crucial debido a tres factores: la primera es que el país está agotado, triste y llorando, hay una gran cantidad de miseria y la población ya no desea más muertes y pobreza. La segunda es que la población ya ha comprendido que esta revolución fue un engaño y engaño a los pobres, y la tercera es que Venezuela desea recuperar la libertad.



Durante la conversación, unas de las preguntas fue: ¿Cuál es su opinión sobre la oposición?, basándose en las encuestas realizadas por Alnavio, en que los venezolanos desean un cambio político.



Su respuesta fue: “Eso es lo más lamentable de todo, porque este es un momento en que debemos llamar a la unidad. Ya lo vimos en la elección de 2015, cuando todos fuimos a votar, hablo de todos los venezolanos, porque para mí los chavistas son venezolanos, yo no creo en eso de que no lo son, no, todos somos venezolanos y todos sabemos y sentimos lo que está pasando. Es lo que a mí me duele, que en este momento tan crucial por egoísmos, por resentimientos, no queramos entender que este es el tiempo del cambio”.



Seguidamente, a Carolina Pérez se le preguntó: ¿Los votantes que están inclinados a las ideas de Nicolás Maduro apoyan este cambio político en Venezuela?



Ella respondió: “El cambio es el llamado a todos, yo estoy segura que si a la familia chavista se le explica, se le dice que aquí vamos a volver a la ley, al derecho, que nadie va a ser juzgado como ellos han juzgado, a mucha gente que está ahorita presa, yo conozco a Manuel Rosales, Rosales, para mí, se parece mucho a mi padre, Carlos Andrés Pérez, es un hombre que cree en el diálogo, en la negociación y todos sabemos que para poder llegar a una transición se necesita una persona que dé la cara camine y dé un paso hacia adelante y diga ‘un momento, aquí primero ponemos estado de derecho otra vez, arreglamos la Justicia y después es que vamos a empezar a ver quiénes aquí se equivocaron, quiénes aquí cometieron errores, pero tú no puedes meter a la gente (que sale del Gobierno) presa, debemos ir a un proceso, y yo creo que por eso mi familia cree que Manuel Rosales es el hombre”.

Noticia al Día / Alnavio