Henrique Capriles instó a EEUU seguir protegiendo a Citgo: “Es fundamental para Venezuela”

El líder opositor Henrique Capriles solicitó a Estados Unidos seguir protegiendo a Citgo. “Si han mantenido durante este tiempo una protección sobre el principal activo venezolano producto de la búsqueda de una solución a la crisis política, económica y social, bueno, Estados Unidos, hay que seguir protegiendo a Citgo”.

“EEUU no será más rico ni más pobre con Citgo, pero para Venezuela sí es fundamental”, aseguró al mismo tiempo que destacó que es tema de Estado, de Venezuela y de los venezolanos.

Así lo dijo a través de sus redes sociales el candidato a la primaria por el partido Primero Justicia. Además abordó varios temas, entre ellos los comentarios que hace Diosdado Cabello en su programa Con el Mazo Dando en su contra y que catalogó como una “obsesión personal”.

“Nunca le va a perdonar al expresidente Chávez de que no lo nombró a él y me imagino que él estará muy frustrado ahora que él quería ser candidato del PSUV y ni consultaron y lo desplazaron…, esos son sus problemas; el tema es que los grandes problemas del país sí nos importan y sí nos ocupan”, se expresó restando importancia a los frecuentes comentarios hechos por Cabello.

También tocó el punto de Citgo, que es el principal activo de Venezuela en el exterior, y afirmó que “quienes endeudaron al país endeudaron a Citgo, sin pensar que los afectados demandaran a la República”.

Capriles desmintió además que se esté utilizando Citgo para buscar su habilitación. “Eso es una falsedad, es una patraña, eso es basura” y manifestó preocupación por las personas que se dejan llevar por estos comentarios emitidos por Cabello.

Afirmó que los recursos de estos activos deben ser invertidos en soluciones de carácter social para el país.

Instó al vicepresidente del partido oficialista a decir dónde se encuentra Tareck El Aissami, exministro de Energía y Petróleo.

Cuestionó además que no se haya recuperado el dinero por estas tramas de corrupción. “Diosdado, por qué no dices en ese bodrio tuyo, dónde está Tareck, Tareck El Aissami, cuánto dinero se ha recuperado, no se dieron cuenta que había aviones, carros, edificios…, ustedes lo que quieren es distraer a la gente”.

Puntualizó que no existe ninguna transacción y lo único que hay es el interés que en el país haya un acuerdo y una negociación que permita resolver la crisis, política, económica y social de Venezuela y esto se puede lograr a través de un cambio político.

