Guaidó en EXCLUSIVA con NAD, no descarta participar en primarias: «Lo principal es lograr la elección; cualquier aspiración es secundaria…»

junio 5, 2022 - 8:30 am

1888334

30 minutos de conversación, donde además de cámaras y micrófonos, hubo tiempo para un café, nos concedió el joven ingeniero industrial, oriundo de La Guaira, en una dinámica de preguntas y respuestas…

Noticiaaldia.com, se dio cita en entrevista exclusiva con el líder político de la oposición, Juan Guaidó, quien está de visita en el estado Zulia, compartiendo el mensaje de unidad, de cara a los comicios primarios y presidenciales del 2023 y 2024 respectivamente.

Al comienzo del encuentro con el equipo reporteril de NAD, conformado por el periodista Haroldo Manzanilla y el destacado reportero gráfico Gustavo Baüer, Guaidó comentó que se encuentra recorriendo todo el país para lograr que se consolide la unidad junto a la Plataforma Unitaria.

“Estamos exigiendo desde el 2018, una elección presidencial libre y justa, para la cual nos estamos organizando para presentar la alternativa unitaria. No estamos viendo las primarias como una elección, sino como un momento de consolidación de la unidad, de consolidación con la gente, porque somos mayoría… pero la tenemos que ejercer”, dijo.

En este sentido, resaltó el trabajo unitario de la oposición en el estado Zulia, el pasado 21 de noviembre de 2021, con la victoria de la gobernación y más de 15 alcaldías. “Los zulianos son ejemplo de unidad y resistencia democrática. Si nosotros logramos consolidar la unidad y participar en las primarias, eso va a derrotar a Nicolás Maduro”, insistió. “No nos van a regalar una elección presidencial, tenemos que lucharla…”, enfatizó.

¿Cuándo se acaba el interinato?

– La presidencia encargada sigue vigente hasta lograr elecciones libres y la estabilidad en Venezuela. No es un premio, sino una responsabilidad y un deber con Venezuela. Queremos que sea en el menor tiempo posible. Se extendieron en estos tres años y me atrevo a decir que en cuatro, donde hemos encendido las alarmas en el mundo para atender a los migrantes venezolanos.

¿Tienes aspiraciones de lanzarte en las elecciones primarias?

-Mi gran aspiración es lograr esa elección es libre y justa; mi rol de cara a esa elección es secundario. Lo principal es lograr esa elección y ganarla. Eso pasa por la unidad, primarias, acuerdo integral… En ese sentido, voy a ejercer mi liderazgo y honrar mi compromiso con los venezolanos. Va a ser una decisión del partido. No estamos descartando nada. Cualquier aspiración es secundaria. Las aspiraciones vendrán en su momento, pero, insisto, son secundarias.

¿Has hablado con otros partidos que no están dentro de la Plataforma?

-Hemos designado a un secretario quien va a tener la labor de coordinar el esfuerzo unitario para consolidar la unidad…

¿Y este CNE?

-En 2015, los derrotamos con Tibisay Lucena a la cabeza del CNE. Supuestamente, era la más mala para dirigir el CNE. El que está ahí hoy, la supera, digamos en el mal manejo. Sin embargo, hemos demostrado poder derrotarlos si nos organizamos, si tenemos el voto. No estoy confiando en ese CNE. Debemos tener poderes independientes en Venezuela. Hablar de magistrados de un lado u otro, es una aberración. La justicia es y debe ser imparcial. También el CNE, pero entendemos que podemos enfrentarnos a algunos desafíos en esos poderes. Creo que podemos derrotarlos si hacemos lo que nos corresponde hacer, bien hecho.

¿Qué va a pasar con los electores en el exterior?

-Tienen el pleno derecho, estén donde estén. Nuestro deber es velar de que puedan participar… Deben tener la posibilidad de participar. Así que nuestros esfuerzos, votos y peticiones son por un acuerdo integral en México, para que los venezolanos en el exterior puedan ejercer su voto.

A propósito del diálogo en México ¿Cuál es su estatus actualmente?

-No esperamos nada de buena fe de Maduro. Lo que si estamos esperando es el inicio de las conversaciones en México ¡ya!. La plataforma Unitaria esta lista está lista para regresar a México en cualquier momento.

¿Has hablado con Nicolás Maduro en estos tres últimos años?

-No. La última vez que vi a Maduro, fue en el 2019, en la Asamblea Nacional, cuando fue a rendir la memoria y cuenta.

¿Vas a la Cumbre de las Américas?

-El gobierno de los Estados Unidos me reconoce como presidente encargado de Venezuela. Tendremos un esquema de participación en la Cumbre de las Américas.

Los activos de Venezuela en el exterior: ¿qué va a pasar con Monomeros? a propósito de que en Colombia se elegirá a un nuevo presidente

-Los activos de Venezuela en el exterior continúan protegidos y deben continuar protegidos. Y es nuestra petición al actual Gobierno de Colombia y el que venga: Hay que protegerlos…

¿Has hablado con los candidatos Petro y Rodolfo Hernández?

-No he hablado con los candidatos, respetando el proceso de elecciones que se lleva en Colombia. Sin embargo, mi petición es a la Institucionalidad colombiana, a que acompañen el proceso de defensa de los derechos humanos y recuperación de la democracia en Venezuela.

Abrieron una nueva instigación en tu contra ¿Tienes miedo?

-Es la numero 29 si no me equivoco. Ya perdí la cuenta… Yo no los subestimo. No solo es una denuncia en la Asamblea, en la Fiscalía que ellos usurpan. Nada de eso nos va a detener. Vamos a seguir adelante. Me han amenazado, han secuestrado a mi familia, han torturado, en el caso de mi tío; amenazaron a mi madre… a todo mi grupo familiar; a mi jefe de despacho lo metieron preso 600 días… Pero no nos vamos a detener para recuperar este país.

¿Cómo han sido estos tres años desde tu vida personal?

-Es un deber con mi país, con mis hijas, de 5 años y 8 meses respectivamente. Mi gran aspiración es que crezcan aquí. ¡Equilibrar esa carga es duro y complejo!. Explicarle a mi hija por qué nos persiguen carros, por qué te han roto los vidrios de la camioneta…

¿Eso te pasa continuamente..?

-¡Eso es continuo, claro! Pero eso también debe convertirse en motor para seguir. Es el reto que tenemos como sociedad. Tenemos que sanar heridas . Para mi es un compromiso ver a mis hijas crecer en nuestro país y que puedan soñar aquí. Este país, todavía lo tiene todo… pero tenemos que salir de esta etapa oscura de la nación.

Lea también: Guaidó en Santa Rosa de Agua: «Estamos fortaleciendo la unidad»

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Haroldo Manzanilla

Fotografías: Gustavo Baüer

Noticia al Día