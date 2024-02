234772

El gobernador del estado Bolívar, Ángel Marcano, ofreció un balance sobre el deslizamiento de tierra ocurrido en la mina Bulla Loca de La Paragua, en el municipio Angostura. El derrumbe arrojó un saldo de 16 muertos y 16 heridos, la cifra no ha aumentado; la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) rescató a 208 personas.

Los funcionarios del Sistema Nacional de Riesgo se mantienen desde el pasado 23 de febrero en el lugar de los hechos para realizar operaciones de búsqueda y rescate. “Se mantiene la cifra de muertos que ayer vimos (este jueves), 16 muertos -no ha aumentado-, y 16 heridos -se mantiene- inclusive ayer fueron los dos helicópteros de la Fuerza Armada al sitio y se han traído de la mina de la Bulla Loca 208 personas que de manera voluntaria quieren salir, y ellos dicen que allá adentro no hay ni heridos ni más muertos es lo que dicen los que vienen llegando. Nosotros en ese sentido, tenemos que ser responsables”, declaró el gobernador.

Sobre las declaraciones del alcalde de Angostura, Yorgi Arciniega, quien afirmó a CNN que había 30 personas fallecidas, Marcano comentó: “Si esa persona que dijo que había 30 y tantos muertos, 100 sepultados, ¿por qué no los montó en el helicóptero? La mentira tiene patas cortas y uno tiene que tener dos dedos de frente en cuanto a la lógica. Sí, están llegando helicópteros, le dimos gasolina a todas las lanchas, en ninguna llegaron heridos ni muertos, ¿entonces dónde están?”.

El gobernador de Bolívar exhortó a la opinión pública a enfrentar la realidad y no dejarse llevar por los rumores. “Eso es mentira que hay gente con conmoción, ahí están como que no pasó nada. Son oficiales nuestros los que fueron ayer, además hicieron un informe. Está la gente de Protección Civil que son héroes anónimos. El informe que mandaron dice que no encontraron a nadie más”, expresó.

En medio del dolor y la tristeza que nos embarga, aquí estamos acompañando y ayudando como nos orientó nuestro hermano Presidente @NicolasMaduro no descansaremos en atenderlos a todos y apoyar a sus familiares . pic.twitter.com/RfZE1aeQQ0 — Ángel Marcano (@amarcanopsuv) February 22, 2024

