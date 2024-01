Gerardo Blyde ratifica a María Corina Machado como candidata presidencial de la oposición

220620

El representante de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Gerardo Blyde, reitero que María Corina Machado se mantiene como la candidata para las elecciones presidenciales a celebrarse en el segundo semestre de 2024. “María Corina es la candidata de la oposición venezolana reconocida por todos los líderes y partidos de la Plataforma Unitaria”.

De igual manera, Blyde denunció que las fallos de inhabilitación política del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), fueron ejecutados bajo una selección discrecional: “se habilitan algunos, habilitaciones temporales por cierto, que pudieran ser revocadas a futuro en una decisión de fondo”, dijo.

Jorge Blyde solicitó revisar la inhabilitación de Machado la cual debería revertirse debido a las irregularidades del proceso. “Exigimos que la decisión sea revertida por haberse violado el procedimiento. El procedimiento era un juicio, no un paredón”, dijo.

Blyde aseguró además que durante las conversaciones sostenidas con representantes del oficialismo se reconoció que no existía un procedimiento administrativo de inhabilitación contra María Corina. “El TSJ permitió a los interesados introducir un recurso contencioso que corresponda. Eso fue negociado hasta la última palabra, porque la contraparte reconoció, cuando negociamos que María Corina Machado no tenía acto para recurrir, porque no había sido notificada”.

Por otra parte, el presidente de la PUD anunció que presentará ante los mediadores noruegos y países colaboradores un documento que recaba las denuncias sobre acciones del oficialismo, las cuales han violado el Acuerdo de Barbados. “Presentaremos una denuncia escrita ante el facilitador noruego y los países acompañantes del proceso, donde denunciamos la violación parcial del Acuerdo de Barbados. Es evidente cómo han venido desintegrándose las condiciones en las que estábamos”, indicó.

Para Blyde uno de los objetivos del Acuerdo de Barbados es que ya no existan las “puertas giratorias”. “Nosotros no avalamos ningún intento de magnicidio, ningún intento de golpe de Estado, ni intento de ruptura del orden constitucional. Lo que estamos es luchando para que regrese el orden constitucional”, más tarde agregó: “la única vía es lograr unas elecciones libres que produzcan el cambio político”.

Noticia al Día