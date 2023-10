🔴 Freddy Bernal, gobernador de Táchira: no estoy disfrazado, no estoy en carnaval es un elemento humilde de solidaridad con palestina.



🗣️ "No le temo a ninguna sanción, sancióneme como ustedes les guste. Lo hago como un elemento de solidaridad con lo que ocurre en palestina”. pic.twitter.com/RnJtSlH3F4