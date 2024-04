Esposa del periodista Carlos Julio Rojas solicita autorización del Estado para visitarlo

Francis Fernández, esposa del periodista y activista Carlos Julio Rojas, informó este viernes que no ha logrado ver a su conyúge. Por lo que pidió al Estado que ordene el permiso para verlo ya que ella desea saber cómo se encuentra de salud.

En entrevista concedida a VPI TV, afirmó que a 12 días de su detención y tras haber sido confirmada su imputación por el Ministerio Público, no ha podido tener ningún tipo de contacto con el coordinador del Frente Amplío de Caracas.

“Yo no he podido tener ningún tipo de contacto, no sé cómo está físicamente, cómo está de salud. Cada vez que voy al Sebin reciben sus pertenencias y me dicen que está bien, pero no me dan detalles”, confirmó.

“Me dicen que todavía no puede verlo, que es político y estoy preocupada. Quiero verlo y constatar que está bien físicamente y ver que de verdad no tiene ningún problema, que no está golpeado, y no tiene ninguna limitante. Necesito verlo”, aclaró.

Destacó que el único llamado que hace al Estado es “que me permitan verlo porque el caso es político, pero yo no soy política y la persona que se llevaron es mi esposo”.

Lee también: Imputarán al periodista Carlos Julio Rojas por terrorismo, conspiración e intento de magnicidio en grado de tentativa

#Caracas | La esposa del periodista detenido, Carlos Julio Rojas, denunció que no ha podido ver el estado de salud de su pareja a 12 días del arresto.



Emisión Meridiana de #NoticiasVPItv: https://t.co/sMH9QX5A6y pic.twitter.com/GeOMQAE9YN — VPItv (@VPITV) April 26, 2024

Noticia al Día / VPITV / Noticiero Digital