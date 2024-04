Enrique Márquez: Mi candidatura es una opción, no un obstáculo

259971

El exrector del Consejo Nacional Electoral, Enrique Márquez, afirmó que su candidatura a la elección presidencial es una opción que nace desde la oposición para el pueblo venezolano y no un obstáculo.

Sus declaraciones fueron emitidas este miércoles 10 de abril en el programa Vladimir que conduce el periodista Vladimir Villegas y en la que aseguró que su postulación significa una alternativa y está vinculada a la ruta electoral que él defiende.

“Yo he sido uno de los que he impulsado la ruta electoral con más vehemencia, he advertido los riesgos de la abstención, precisamente para estimular el voto y luchar contra la abstención…, es que estamos inscritos en esta campaña buscando ser una opción para el pueblo…, mi candidatura es una opción, una posibilidad, no un obstáculo”, recalcó.

No voy a claudicar

Máquez logró inscribir su candidatura al Consejo Nacional Electoral (CNE) a través del partido Centrados, en relación a los cuestionamientos que puedan surgir por el hecho de haber logrado su postulación, mientras que la candidata de la Unidad María Corina Machado no logró la inscripción de Corina Yoris, mencionó que debe revisarse su actuación política.

“Puede haber dudas, en lo que respecta a mi…, yo he estado siendo opositor frontal contra el Gobierno durante mucho tiempo, hice un paréntesis cuando acepté una postulación al CNE, pero incluso desde el CNE estuve luchando a favor de la participación, del voto y hoy estoy en la misma posición de siempre, nunca he claudicado”, precisó Márquez.

El también exparlamentario indicó que no está contento con lo que pasa en el país, por ello, su candidatura surge de la preocupación de lo que ocurre en el contexto político.

Aclaró además que la aprobación de las candidaturas no solo depende del CNE, sino del Estado venezolano. “Es una decisión del Estado venezolano, forma parte de eso, hemos visto como el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) es utilizado para restringir, igual que la Contraloría…, que restringen además participación”.

Lee también: Enrique Márquez: Aunque el chavismo no quiera debe aceptar su derrota

Enrique Márquez: Tengo confianza de que María Corina Machado decidirá lo mejor no solo para ella, sino para el cambio político en el país.



Vea la entrevista completa aquí:https://t.co/dOJgLOjMXW — Vladimir Villegas TV ▶️ (@Vladivillegastv) April 10, 2024

Noticia al Día