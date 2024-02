225261

El ex rector del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Márquez, afirmó este lunes 5 de febrero que si la oposición quiere ganar este proceso electoral, debe organizarse, sin caer en “peines” y ganar la confianza del electorado.

Márquez aseguró, que el Gobierno nacional está en cuenta que realizar un “proceso electoral bueno y transparente, no le garantiza la victoria”.

De la misma manera recalcó, que las recientes declaraciones del presidente Nicolás Maduro en contra de los Estados Unidos, solo traerán inestabilidad al país.

“Él no debería estar pensando en las malas…, porque no tiene razón y no lo asiste el pueblo, en este caso, creo que es razonable que Maduro esté muy preocupado, porque efectivamente el pueblo no lo acompaña”, acotó.

Desestimó que los venezolanos acompañen, ni al Gobierno, ni a la oposición “por las malas”, por lo que siempre ha estado en desacuerdo con “las sanciones, golpe de Estado o invasiones”. En este sentido dijo que: “la oposición debe organizarse, no pisar peines, despersonalizar la candidatura, ponerse de acuerdo para una estrategia compartida y generar la certeza del voto, hay que espantar la abstención”.

De igual manera opinó que los precandidatos de la oposición debieron acudir este lunes 5 a la Asamblea Nacional, donde se llevarían a cabo los encuentros para definir el cronograma electoral.

