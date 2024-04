Edmundo González Urrutia: Estoy muy claro que estoy metido en el ojo del huracán

El candidato presidencial por la Plataforma Unitaria y respaldado por la Mesa de La Unidad Democrática (MUD), UNT y MPV, Edmundo González Urrutia, afirmó que no se esperaba ser el abanderado de la unidad.

Sus declaraciones fueron hechas en el programa de Margarita Oropeza “Abriendo Puertas”, que se transmite por Venevisión.

“Estoy muy claro que estoy metido en el ojo del huracán, me enorgullezco de tener mucha paciencia y espero seguirla manteniendo en estos trances en los que estamos metidos en este momento”. Con respecto al actual gobierno expresó que han llevado al país a una lamentable situación.

En referencia a la política salarial empleada a través de la bonificación, aseguró que esta destruye el futuro económico de los jubilados.

González Urrutia habló sobre la posible sentencia para inhabilitar la tarjeta de la MUD. “Eso lo habíamos pensado que lo podían hacer, hace algunos días atrás, no lo hicieron, pero no es indicador, de que no lo puedan hacer”.

Poca abstención

En cuanto a las recientes inhabilitaciones de dirigentes opositores, lo catalogó como casería de brujas, antidemocrático y en contra de las reglas claras democráticas. “Yo creo en esta oportunidad, por la sensación que tiene de la calle, lo que uno percibe de la gente en el contacto diario, aquí va a haber muy poca abstención”.

“Venezuela está cansada de esta diatriba y esta pugnacidad en el lenguaje diario del gobierno”, recalcó.

Edmundo González Urrutia puntualizó que de ganar las elecciones está dispuesto a llamar al presidente Nicolás Maduro. “No sabemos si lograremos el entendimiento, pero existe una voluntad de diálogo, el diálogo es la esencia de la política”.

Precisó que en los 90 días de campaña que quedan para el 28 de julio, la dirigencia opositora estará recorriendo el país, llevando el mensaje de la unidad. “Todo el mundo activado para llevar el mensaje de la unidad a todo el país, un mensaje de recuperación democrática y reinstitucionalización del país”.

