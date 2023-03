51283

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, cuestionó este miércoles la designación del exgobernador de Miranda Henrique Capriles Radonski, como precandidato presidencial del partido Primero Justicia (PJ) para las elecciones primarias de la oposición, al recordar que en 2017 fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por 15 años por la Contraloría General de la República.

«Yo no sé para qué a él lo designaron porque él está inhabilitado. Él tiene una inhabilitación del 2017 por 15 años. Saca la cuenta, hasta el 2032. Es lo que dice la resolución de la Contraloría General de la República por corrupto, por mal manejo de los recursos del Estado», dijo Cabello en su programa semanal Con el Mazo Dando transmitido por Venezolana de Televisión (VTV).

En ese sentido, Cabello advirtió que «si él se va a inscribir y está inhabilitado, no puede participar» en la elección presidencial correspondiente al año 2024. «Él sabe que está inhabilitado (Capriles), ¿a quién quiere engañar? ¿A quién quiere presionar? Yo no sé. No sé lo que va a ocurrir allí o que creen ellos que pueda ocurrir, de todas maneras, deben estar preparados, por una eventualidad que no lo dejen, ustedes saben cómo es», acotó.

Diosdado Cabello sobre candidatura de Capriles para las primarias opositoras luego que PJ confirmara que será Capriles el abanderado del partido… pic.twitter.com/gI4C8NMcZl — Gabriela Gonzalez (@GabyGabyGG) March 2, 2023

Lee también: PJ confirma a Capriles como candidato a las primarias

Noticia al Día