50177

– Durante un acto de conmemoración sobre los sucesos del 27 de febrero de 1989, mejor conocido como El Caracazo, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, advirtió que el pueblo venezolano debe «prepararse» para más sanciones internacionales (de Estados Unidos) porque el «imperialismo» no ha logrado el objetivo de «desplazar al chavismo del poder».

«Los pueblos deben permanecer unidos en sus propias luchas, no esperemos que los Estados Unidos quiten sanciones. Es más, preparémonos para más sanciones, más duras sanciones», dijo. Asimismo, prosiguió; «las amenazas no terminan, están presentes y el enemigo cada día nos tiene más odio porque no han podido con nosotros, por eso son más insidiosos».

#EnVideo📹| Primer Vicepresidente del PSUV, @dcabellor afirmó que el imperialismo ya no está detrás de los Golpes de Estado, ellos dirigen los Golpes de Estado.#27FRebeliónAntiimperialista pic.twitter.com/NPrzH1vPAP — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) February 27, 2023

«Dicen que las sanciones son contra jerarcas del Gobierno, que para congelar cuentas y bienes ¿cuáles? Las sanciones son contra el pueblo”, aseguró el número dos del chavismo ante una concentración de simpatizantes de la tolda roja. En ese sentido, llamó una vez más al pueblo a «resistir»; «este pueblo en ninguna circunstancia le hará el juego al imperialismo, estará unido bajo el liderazgo de Nicolás Maduro para enfrentar a quien sea y en el ámbito que sea y en todos ellos venceremos», sentenció.

Lee también: Retomar el diálogo entre Gobierno y oposición es viable, según internacionalista

Noticia al Día