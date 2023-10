Destituyen a gerente de Corpoelec en Lara tras interrupción del servicio eléctrico durante un acto de Diosdado Cabello

167795

A través de las redes sociales se difundió un video en el que Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), encabezaba un acto político en el Teatro Juares de Barquisimeto, justo después de su intervención y mientras los presentes vitoreaban a su líder, ocurrió un inesperado apagón eléctrico, que enojó al también parlamentario.

Según lo reseñado por el medio El Informador Venezuela, la situación no pasó inadvertida y trajo consecuencias para el gerente de Corpoelec en el estado Lara, Alcides Colmenares, quien fue destituido.

El evento oficial era transmitido por el canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV), por lo que se claramente los que sintonizaban el en vivo, pudieron escuchar a Diosdado Cabello exclamar ante el incidente eléctrico “el trabajo de ustedes (los trabajadores de producción) es supervisar esto. No me digan que no saben”, insistió.

Según la prensa local el Sindicato de Trabajadores del sector eléctrico en el estado también había denunciado la gestión de Colmenares a quien señalaban de ser el responsable de los apagones de hasta seis horas que atraviesa la entidad.

