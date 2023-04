Delsa Solórzano a Diosdado Cabello: «No soy tu candidata»

84463

La exdiputada opositora Delsa Solórzano respondió al vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, acerca de una mención durante su programa «Con el Mazo Dando», en el que aseguró que ella era su candidata.

Esto fue desmentido a través de sus redes sociales en las que cuestionó la «parcialidad» de los medios de comunicación del Estado, que a su juicio es una forma de corrupción que también debe ser investigada.

Solórzano denunció además que es perseguida y que es grabada para hacer supuestos montajes con contenido satírico, utilizados en televisión.

Reiteró que ella no es la candidata de Diosdado Cabello. «No, Cabello. Yo soy la candidata de la gente de bien de Venezuela, esté donde esté, de ese ciudadano que se levanta a diario a luchar y a construir nuestro país».

Acá el comunicado completo:

Me informan que el señor del Mazo, como lo hace en cada emisión se refirió a mi. Jamás le respondo, pero esta vez voy a hacer una excepción debido a 3 cosas:

1- La utilización de los medios de comunicación del Estado con fines de políticos en favor de una parcialidad y para perseguir a la disidencia, también es corrupción que debe ser investigada y sancionada.

2- Como lo he denunciado en infinidad de oportunidades, los cuerpos de represión de la dictadura me siguen por donde voy. Es grave que en el país más peligroso del mundo como lo es Venezuela, ahora los usen también para hacer montajes de pasquines de TV. ¡Caramba!

3- El señor dijo que yo soy “su candidata”. No, Cabello. Yo soy la candidata de la gente de bien de Venezuela, esté donde esté, de ese ciudadano que se levanta a diario a luchar y a construir nuestro país, de aquellos que pasan hambre y necesidad y que a pesar de eso no pierden la sonrisa. Soy la candidata de cada trabajador, ama de casa, de cada madre o padre, de cada emprendedor, empresario u obrero, de cada joven y de cada abuelo que trabaja por el futuro más allá de su edad. Soy la que les dice la verdad, la que defiende sus DDHH, la que defiende a los presos políticos y a los familiares de las víctimas a las que la dictadura, que tú defiendes, ha torturado, perseguido, amenazado, o perseguido, soy la abogada de más de 300 víctimas ante la CPI.

Soy una madre y una mujer venezolana que lucha aquí, con la cara en alto y que todo lo que he construido o logrado en la vida ha sido con mi trabajo honesto.

No, Diosdado, no soy TU candidata. Tus burlas, amenazas, montajes de video, insultos o sometimiento al escarnio público no me amilanan, que lástima que no lo entiendas. Yo soy la de la gente que no pierde la esperanza y que anhela justicia.

Por cierto, este mensaje también lo escribí yo, porque a diferencia de quienes respaldan a la dictadura, me puedo dar el lujo de seguir abrazando a la gente, de que me abran las puertas de sus casas y sus corazones y de seguir interactuando yo misma con la ciudadanía a través de mis redes sociales.

Te añado, procura que a quien mandes a seguirme a Barlovento el fin de semana por lo menos le den para la comida, porque cuando se me acercan me dicen que ellos también están pasando hambre.

