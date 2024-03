Corina Yoris: “no se puede descartar una negociación entre Rosales y Maria Corina”

253172

La opositora Corina Yoris recalcó este Jueves Santo, 28 de marzo, que no descarta la idea de que entre María Corina Machado y Manuel Rosales haya una negociación o un pacto.



Así lo dijo en entrevista con el periódico Clarín, en el que señaló que, a pesar de no tener conocimiento del calendario electoral, todavía es factible que se postule como candidata.



Asimismo, resaltó que ahora la Plataforma Unitaria tiene que tomar decisiones correspondientes a las candidaturas que se mantienen.



“En este momento, la de Manuel Rosales apareció en el panorama, a mí personalmente no me gusta. La inscripción de Edmundo González, a quien no me gusta que lo califiquen como la tapa amarilla de manera despectiva, pero en todo caso, esa decisión debe tomarse en unidad al interior de la plataforma. Y preservando lo más que se pueda la unidad, si esa unidad se rompe la situación cambia, a la plataforma le corresponde seguir en la lucha y evitar que esa unidad se rompa, vamos a ver lo que sigue y como dice María Corina vamos paso a paso”, dijo.



Yoris mencionó que la unidad debe ser preservada lo más posible, ya que, si se daña, la situación cambia. “Por lo tanto, la plataforma debe continuar su lucha para evitar que se rompa esa unidad.

Andrea Guerrero

Noticia al Día