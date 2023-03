66488

-La compañía colombiana de comercio de gas, Integral Energy Plus S.A.S, ha decidido detener el proyecto que venía adelantando para la importación de gas desde Venezuela.

Se trata de una decisión derivada de las recientes declaraciones del fiscal general de la República, Tarek William Saab, donde vinculó a varios empresarios a la trama de corrupción en la industria petrolera, concretamente dentro de la compañía estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

En un comunicado compartido con la prensa colombiana este sábado, la empresa explicó que Bernardo Arosio, cuyo nombre salió a relucir durante las acusaciones de Saab en esta jornada, y uno de sus afiliados son accionistas de la sociedad Prodata Energy C.A., que fue autorizada por Caracas para exportar gas natural a Colombia en noviembre de 2022.

«Inviable»

Si bien Arosio no tiene ninguna participación directa en Integral Energy Plus, la situación descrita anteriormente llevó a «disolver y liquidar de forma inmediata» la sociedad con Prodata Energy. En consecuencia, cualquier esfuerzo por seguir adelante con el plan de importación del hidrocarburo ahora resulta «inviable», se explica en la nota.

Integral Energy Plus informó que la solicitud del proyecto fue presentada en noviembre pasado, y aclaró que por el momento no se había adelantado ningún contrato, señalando que cualquier ejecución al respecto está sujeta al «visto bueno de la Office of Sanctions Coordination» del Departamento de Estado de EEUU.

Lee también: Fiscal General confirmó los nombres de implicados en hechos de corrupción en PDVSA: Presos 11 empresarios y 10 funcionarios

Noticia al Día/Con información de RT