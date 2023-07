CNP abre plazo de impugnaciones y reclamos para actualización de datos de venezolanos en el exterior

128043

La Comisión Nacional de Primaria ha abierto un plazo de impugnaciones y reclamos desde el 15 de julio hasta el viernes 21 para los venezolanos en el exterior que intentaron actualizar sus datos de residencia a través de la aplicación web y no lograron superar el proceso.

El objetivo es permitir que aquellos que no estén conformes con el resultado de su interacción con el sistema puedan introducir un reclamo a través de la misma aplicación web que estuvo disponible para las actualizaciones.

Durante estos siete días, la herramienta digital estará disponible solo para entradas referentes a impugnaciones y reclamos, que serán evaluados por un equipo humano después de ser recibidos. El proceso de actualización de datos de residencia a través de la aplicación web http://primariaexteriorve.com ↗ fue modificado para recibir estas impugnaciones y reclamos.

La Comisión Nacional de Primaria y la Comisión de Apoyo para el Voto en el Exterior informaron que 311.324 ciudadanos cuyas entradas fueron validadas de forma exitosa podrán votar el 22 de octubre en alguna de las 81 ciudades designadas como centros de votación en todo el mundo. Sin embargo, en 40.745 casos no se logró hacer una validación de la identidad del ciudadano, un caso quedó en la cola de validación porque no pudo ser procesado por la IA y 122.024 personas no realizaron el proceso completo.

Estados Unidos fue el país con mayor cantidad de actualizaciones válidas de venezolanos que podrán votar en la Elección Primaria, con 64.834 registros efectivos.

Chile fue el país latinoamericano con más ingresos válidos, con 63.684, seguido por Colombia con 44.400 venezolanos que actualizaron sus datos de forma exitosa. En Europa, el país con mayor cantidad de actualizaciones válidas fue España, con un total de 34.970 entradas verificadas.

Noticia al Día con información de EFE