Cabello sobre la lucha contra corrupción: Esta es una batalla moral, ética y de valores

Este miércoles en su programa con El Mazo Dando, Diosdado Cabello al referirse a la lucha contra la corrupción expresó que «esta es una batalla moral, ética y de valores».

«Nosotros venimos de El Libertador, quien en su momento rechazó ligar la política con los negocios», indicó y enfatizó que «esta es una batalla de principios, porque uno puede perder todas las batallas, incluida la militar, pero no los valores. Nosotros fuimos derrotados en algún momento de manera militar y hasta política, pero moralmente no», sostuvo.

Una revolución sin lucha contra la corrupción no es revolución

» Una revolución sin lucha contra la corrupción no es revolución», enfatizó el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello.

«Casi siempre la corrupción viene ligada con cuestiones de poder y un plan superior, donde los dineros mal habidos son usados para alcanzar el poder. ¿Por qué hay empresarios que caen en esto? Porque los empresarios dicen que tienen plata, pero les falta poder (…) «, señaló durante su programa Con el Mazo Dando.

Recordó como en años anteriores Chávez más de una vez viajó a diferentes municipios de Venezuela a denunciar alcaldes que habían desviado su camino y habían sido electos con los votos del Pueblo.

«Muchos fueron denunciados, juzgados y destituidos; se actuó conforme a la ley siempre. Eso es parte de la batalla revolucionaria», sentenció.

Noticia al Día