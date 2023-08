Cabello llama al pueblo a estar alerta ante amenazas de Ledezma

144559

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, se refirió este lunes a la orden de aprehensión contra el prófugo de la justicia, Antonio Ledezma emitida por el Ministerio Público.

“Es un delincuente que ordenó asesinatos, era el jefe de un plan para asesinar a su propio compinche Leopoldo López. Es un irresponsable que dijo muchas cosas y despúes se arrepintió, ahora la oposición debe arreglar su problema con él”, dijo desde la referida rueda de prensa del Partido.

“El pueblo debe estar alerta, estar preparado, los medios quieren tapar lo que dijo, alguien lo regañó, da pena y verguenza”, agregó.Destacó que Ledezma debería estar en Venezuela rindiendole cuenta a la justicia.

“El deberia venirse a Venezuela y encabezar esa rebelión que dice, pero no se va a exponer porque vive muy cómodo. Igual el pueblo debe estar muy alerta ante estas amenazas”, afirmó.

“El que se pase la raya nosotros vamos a actuar, tenemos 24 años aprendiendo: Aunque digan que los violentos somos nosotros vamos a seguir defendiendo la integridad de la gente”, dijo.

Referente a la declaración de Ledezma donde asegura que la oposición habla con los militares, les recordó a estos cómo Antonio Ledezma se refirió a ellos en el pasado.

“Mercenarios hay en todos lados pero que digan que los militares los apoyan no los hace hablar de la realidad”, explicó a la vez que dijo que la oposición debe resolver el problemas que se les desató por las declaraciones de Antonio Ledezma.

“Si aqui ocurriera una invación contra Venezuela todos los que han pedido invasión a Venezuela serán condenados por eso”, destacó.Aseguró que Ledezma y su grupo de opositores son los mismos del 2014 y el 2015 pero hoy el escenario no es el mismo, “los vamos a enfrentar y los vamos a derrotar como siempre. Yo los escucho, escuché a Guanipa en estos días, son los mismos de siempre y el resultado será el mismo y peor, no nos asustan”, reiteró.

Inhabilitaciones

Cabello le recordó a la dirigencia opositora que los inhabilitados no van a las elecciones, “digan lo que digan no van a las elecciones, María Corina, está inhabilitada, no se vistan que no van”, aseguró.

“No podrán acabar con la paz de este país, este pueblo seguirá en la calle y nosotros estaremos junto a él, siempre”, dijo.

Asimismo, aseguró que el problema de la oposición es que se creyeron el cuento que mientras más participen, más oportunidades tienen de ganar.

“Nosotros tenemos solo un candidato; pero no hay manera que ellos se pongan de acuerdo porque se odian ¡No hay manera!”.

