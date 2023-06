Benjamín Rausseo ratifica su candidatura como candidato independiente

118789

-El humorista y empresario venezolano, Benjamín Rausseo, manifestó que tendrá una candidatura paralela, desmarcándose de las primarias opositoras que celebrarán el 22 próximo de octubre. Rausseo se presentará como tercera fuerza política independiente.

El ahora candidato independiente, afirmó que tomó esta decisión por el “clamor popular” de lo apoyan en su candidatura, asegurando que más de 400.000 personas firmaron para respaldar su propuesta política.

“Esto no se acaba hasta que no se acaba. La pelea es peleando. Esto no es una carrera de velocidad; es un maratón. Les invito a que me acompañen en esta gran carrera para recuperar a Venezuela”, expresó Rausseo en un video que compartió en sus redes sociales.

Por otra parte, expresó que las primarias dejaron de ser “para todos”, por lo que tomó la decisión de no participar. “La oposición de siempre y los candidatos de siempre y la verdad que nosotros no queremos ser parte de eso”, puntualizó.