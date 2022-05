Ayan Vergara: «La red de medios comunitarios del Zulia existe y la ley nos ampara»

mayo 19, 2022 - 5:06 pm

El presidente de la Red de Medios Alternativos y Comunitarios del Zulia, Ayan Vergara Peña, acudió a la redacción de Noticia al Día para desmentir las aseveraciones del parlamentario zuliano Juan García, quien habría desconocido la legitimidad de esta asociación civil, que congrega a 25 medios de comunicación alternativos.

“El diputado García dice que no existe ninguna figura que represente a estos medios en el Zulia, que yo no puedo presentarme como el presidente de la Red de Medios Alternativos y Comunitarios del Zulia, porque esa figura no existe”, explicó Ayan Vergara.

Ante las palabras del legislador, el representante de la red dice sentirse “atropellado e indignado”, razón por la cual invitó al diputado García “a que rectifique sus palabras”.

Según Vergara, no se puede invocar a la Ley de Comunicación del Poder Popular, porque se trata de un instrumento “que no ha sido aprobado del todo”. Además, dice estar amparado en una figura jurídica, en concordancia con el Código Civil venezolano y su artículo 20, “que le da la posibilidad de existir a las asociaciones civiles y a las Organizaciones no Gubernamentales”.

«Tenemos una trayectoria comprobable»

Detalló que la Red de Medios Alternativos y Comunitarios se fundó en la década de los 90, “mucho antes de que llegara el presidente Chávez o estuviera Juan García como diputado… tenemos una trayectoria de muchos años y contamos con la documentación que así lo confirma”.

Recalcó que las emisoras comunitarias son fundaciones sin fines de lucro, son de servicio público, según rezan las concesiones otorgadas por Conatel. “Pero no pertenecemos al Estado”, acotó.

“Ser diputado y miembro de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, no le da derecho a descalificar y a emitir declaraciones sobre lo que no conoce (…) la red existe, los medios comunitarios existen bajo las figuras organizativas que la ley nos ha dado”, agregó.

La Constitución Nacional, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, el Reglamento de Radiodifusión Sonora y Televisión Abierta Comunitaria, así como la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, forman parte del marco jurídico que, según Ayan Vergara, sustenta la existencia de la Red de Medios Alternativos y Comunitarios que preside.

Finalmente, exhortó a que no se politice el tema del Premio Municipal de Periodismo y los medios comunitarios. “Que no se convierta en un tema partidista… no necesitamos eso”.

Juan García: «Nadie puede declarar a nombre de los medios alternativos»

El diputado a la AN por el Psuv, Juan García, expresó en una nota de prensa difundida este miércoles que, en concordancia con la Ley de Comunicación del Poder Popular, no existe la figura de “presidente” de red de medios comunitarios y alternativos, ni para el Zulia, ni en ningún estado del país.

“Esa figura de presidente, no existe, nosotros venimos desde la AN, conjuntamente con los medios alternativos y comunitarios del estado Zulia, para defender un espacio de la revolución Bolivariana, del presidente Hugo Chávez, que es el derecho que tenemos todos y todas a comunicar”, señaló García.

Nadie puede declarar a nombre de los medios alternativos y comunitarios del estado Zulia, porque el Consejo del Poder Popular para la Comunicación es un colectivo, no se permiten intereses individualistas, ni figuras independientes ante el Consejo. “Seguimos una misma línea que es la defensa de la comunicación alternativa y popular en el Zulia y en todos los espacios de Venezuela”.

