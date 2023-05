Aprueban en primera discusión ley para proteger activos en el extranjero

87065

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), diputado Jorge Rodríguez, solicitó este martes durante la sesión ordinaria de la AN aprobar en primera discusión el proyecto de Ley para la Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Extranjero que servirá de herramienta fundamental en la lucha contra una forma “de crimen organizado que no se había visto antes, de un concierto para delinquir, de una asociación para el delito, que trasciende cualquier ejemplo de la historia republicana”.

“Trasciende las maletas que se llevó Pérez Jiménez, la entrega de la empresa petrolera por Juan Vicente Gómez a las petroleras norteamericanas, trasciende la entrega de nuestra industria petrolera en los 40 años de la IV República”, dijo.

Lo trasciende porque es un hecho delictual sin precedente, de una manera de guerra verdadera, “porque no es una forma de guerra económica solamente es una contra un país, contra un pueblo, donde además no son efectivos o batallas militares, es una guerra donde las víctimas son los venezolanos, es una guerra donde cualquier acción que se planifique y que luego se perpetre, está dirigido a atacar precisamente a los más vulnerables”, expresó Rodríguez.

Rodríguez reiteró que la oposición venezolana se apropió de Citgo que hizo imposible seguir con el financiamiento el programa Simón Bolívar de operaciones complejas para los niños y niñas de personas que requerían algún trasplante por distintas patologías.

Acabaron con monómeros y eso generó obstáculos para los campesinos en el acceso a los fertilizantes. “Es una operación sistemática de robo. de descaro, de irresponsabilidad, de condición de apátrida (…).

El máximo representante del Poder Legislativo refirió que este martes el observatorio venezolano de las medidas coercitivas unilaterales actualizó su número y ya supera las 900 medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela.

“Eso incluye la empresa Citgo, nuestro activo más importante situado en EEUU, incluye Monómeros, el oro de Inglaterra, las cuentas de Venezuela en bancos del extranjero, incluye los derechos especiales de giros que no son una concesión graciosa del Fondo Monetario Internacional (FMI) son dineros de Venezuela que se encuentran el FMI y que se niega a entregar a las arcas del estado venezolano”, agregó Rodríguez.

Rodríguez prosiguió señalando que son las cuentas que están ilegalmente retenidos, los activos que fueron ilegalmente secuestrados en países “que se dicen civilizados amantes de la democracia y el orden internacional”.

“Aman el orden internacional cuando sirve una excusa par bombardear países o para atacar países como hacen en el caso de Venezuela”, señaló.

Recordó el encuentro convocado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a representantes de 20 países del mundo, de América incluido: Canadá, EEUU, México, Bolivia, Argentina, de la Unión Europea en representación de su alto comisionado el Sr. Josep Borrel, Alemania, Reino Unido, Francia, España, Türkiye, Sudáfrica; “20 países que fueron convocados por el presidente Gustavo Petro para conversar elementos políticos y ayudar al avance del proceso de diálogo en Venezuela”.

Resaltó que algo que le sobra a Venezuela y lo ha demostrado en estos años de lucha contra un enemigo atroz es que le sobran amigos en el mundo entero. “Fue casi unánime, incluido países que hasta hace poco se encontraban dentro de una orbita agresiva contra Venezuela y que conformaron todos esos grupos de mentes celebres, de Lima, de contacto, etc; países de esa orbita también casi unánime la posición de esos países como un elemento de avance político en Venezuela, fue que se levantaran de inmediato la medidas coercitivas unilaterales ilegales e ilegitimas y que además no había tenido ningún resultado como el que ellos esperaban”.

Destacó que no puede explicarse “sino como un acto de crueldad” porque no lograron lo que esperaban que era “tumbarnos ni lo van a lograr”. Por el contrario “cada día encontrarán más nuestra sólida respuesta, nuestra resistencia a las formas de guerras con las que quieren atacar a Venezuela y la dignidad y valentía de este pueblo libre”, afirmó.

La gran mayoría de los países, señalaron que era fundamental el levantamiento de las sanciones.

Rodríguez denunció que este lunes 1 de mayo, una oficina donde se perpetra los actos de agresión contra Venezuela, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) decidió visto que una empresa llamada Crystallex, de manera lesiva y sin respetar el ordenamiento jurídico de Venezuela, había demandando a Venezuela ante un tribunal de EEUU. “Además, tenía una querella con Venezuela y demanda a un activo que le pertenece a PDVSA que tiene personalidades jurídicas completamente diferentes”, acotó.

“La OFAC dice, en un acto alucinatorio, que como el mal´bañao de Juan Guaidó ya está en Miami, y no queda nada del gobierno de Narnia que se les desmoronó en mil pedazos, entonces, cualquier institución, comisión delegada, o reunión de quiosco de empandas en la plaza Altamira podía negociar con Crystallex los activos de Venezuela, Citgo y entregárselo a Crystallex”, enfatizó.

Al respecto señaló que José Ignacio Hernández, empleado de Crystallex, asesor de Crystallex en la demanda contra Venezuela, el procurador de Narnia entregó a Crystallex, para entregar el dinero y el juicio “cuya consecuencia estamos padeciendo desde ayer lunes 1 de mayo”.

“La señora que está acá, que nadie sabe quien es. milita en el partido primero justicia es la nueva dueña de Citgo (…) Es una danza de millones de dólares donde está involucrado la llamada comisión delegada, Leopoldo López, Juan Guaidó y toda esa camarilla alrededor de esta gente”, refirió.

Al respecto, Rodríguez señaló que se esta proponiendo un instrumento legal preciso, contra el expolio de los bienes para asegurar los bienes de la República en el extranjero, en este sentido recordó que la semana pasada el Parlamento aprobó Ley Orgánica de Extinción de Dominio, “y como estos actos contra la República, son actos de delincuencia organizada, de concierto para delinquir, al referirlos como delincuencia organizada apliquémosle esta ley como lo es la Ley de Extinción de Dominio y cualquier bien que estos ladrones tengan en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela tiene que ir la ley contra esos bienes y tiene que ir la ley contra esos objetos”.

Asimismo, el presidente de la AN fue enfático al señalar que se “tiene que pedir al reino de España que entregue a un delincuente que se quiere robar el activo más grande que tiene Venezuela que es la empresa Citgo.

Rodríguez propuso que sea aprobada una ley con dos capítulos y 11 artículos que es la disposición penal que establece el carácter penal de cualquier acción que vaya en contra de los activos de la República en el extranjero y que además aplique a aquellos que incurra en esos delitos la Ley de Extinción de Dominio que recientemente aprobó la Asamblea Nacional.

Durante la Sesión Ordinaria se aprobó por unanimidad en primera discusión el Proyecto de Ley para la Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Extranjero, con el objetivo de luchar contra los delitos organizados que afecten al país y a los venezolanos.

El acuerdo fue presentado por el diputado a la AN, Jesús Faría quien calificó a las sanciones como una de las medidas más brutales que aplicadas por el Gobierno de los Estados Unidos, para afectar al pueblo venezolano.

Noticia al Día con información de Últimas Noticias