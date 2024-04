Alcalde Rafael Ramírez: “A la vía de la abstención no regresamos jamás”

253808

El alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina, aseguró este lunes 1 de abril que la abstención no es una de las opciones a seguir, por lo que se mantienen en la ruta electoral y listos para participar en la elección presidencial.

Así lo refirió el mandatario municipal durante su balance semanal al referirse a la situación política que vive Venezuela y donde la tolda amarilla entró en discusión para analizar avances de su estructura política con miras al proceso del 28 de julio.

El burgomaestre y dirigente del partido Primero Justicia en la localidad reiteró su intención de participar en las venideras elecciones presidenciales y descartó la posibilidad de la abstención.

“El mensaje más claro que yo les puedo dejar ahorita aquí a todos los que me están escuchando, es que lo que está claro es que nosotros vamos a estar en la ruta electoral y vamos a participar en las elecciones del 28 de julio, que esa ruta es la que nos puede conducir a comenzar los cambios que este país necesita y que efectivamente la posición formal y oficial que tenga nuestra organización política se deberá anunciar cuando el partido fije una posición, lo que está claro es que nosotros tenemos el reto de ganarle a Nicolás Maduro el 28 y para ese día nosotros tenemos que estar claramente comprometidos con la ruta electoral y con lo que estamos haciendo”, reiteró.

Así mismo, se refirió a la inscripción del Gobernador del estado Zulia Manuel Rosales como candidato a la presidencia de Venezuela; “Evidentemente es un ciudadano con derechos políticos que se presentó en el tema de la contienda, esto es muy complejo y muy complicado, está lleno de obstáculos que nos dificultan a nosotros en todo nuestro quehacer político, es decir, esto es como cuando tienes una empresa y entonces la empresa tiene que estar pendiente de la extorsión, los impuestos, de los trabajadores, todo para su funcionamiento, así está la carrera presidencial, tiene obstáculos y dificultades, efectivamente nosotros tenemos que ver cómo lo vamos sorteando, porque al final lo que sí tiene que estar claro es que la gente tiene una oportunidad el 28 y que a la vía de abstención no regresamos jamás, ya eso lo probamos y no dio ningún resultado, ni tiene ningún tipo de sentido de que nosotros no estemos orientado hacia allá, tenemos la obligación de darle conducción, respuesta y opción a la gente para que pueda votar”.

En cuanto a la recolección de desechos sólidos en la ciudad de Maracaibo, indicó Ramírez que se llegó al hito de aproximadamente cero puntos críticos de basura en las calles del municipio, arrancando con cambios en la parroquia Idelfonso Vázquez, la cual se hacía los días sábados, ahora su recolección se hará los días martes y en la parroquia Caracciolo Parra Pérez pasa para los viernes, mientras que el resto de el cronograma se mantiene igual en la ciudad.

María García

Noticia al Día