Absoluto respaldo anunció hoy desde Maracaibo el movimiento “Venezuela Democrática Unida” a la plataforma unitaria

-El Movimiento Venezuela Democrática Unida (VDUnida), hizo público desde el Colegio de Abogados de Maracaibo en el estado Zulia, su respaldo a la primaria opositora del próximo 22 de octubre, para luego enfrentarse en unas elecciones presidenciales.

Este sábado 25, en el colegio de abogados de Maracaibo, el movimiento “Venezuela Democrática Unida”, integrado por venezolanos independientes que militaron en organizaciones socialdemócratas y disidentes del oficialismo, anunciaron su apoyo a las próximas elecciones primarias , considerando que ha llegado el momento de una madurez política y que todo sea por la libertad de Venezuela.

Al acto asistieron representantes de los partidos políticos que integran la llamada plataforma unitaria, diputados opositores del Consejo Legislativo del Estado Zulia, representantes estudiantes, laborales, sindicales, pensionados, representantes indígenas.

Rodrigo Cabezas durante su intervención en el acto del Colegio de Abogados.(Foto José López)

El coordinador de estrategia política del movimiento político Zulia Humana, , ex ministro de finanzas en el gobierno de Hugo Chávez, y exdiputado al Parlamento Latinoamericano capítulo Venezuela, economista Rodrigo Cabezas dijo que, con los partidos que integran la llamada plataforma unitaria democrática , harán la gesta histórica de cambiar a Venezuela.

Dijo que el acto de hoy expresa de manera deliberada, lo quiso hacer así, la diversidad, la pluralidad, que no solo están contenidos en los partidos políticos que hoy luchan por rescatar la democracia, sino también en multitudes de la sociedad civil que no militan en nuestros partidos, pero que forman parte de esa Venezuela que sufre y que están presente en la voz de los que se hacen en cada uno de los que están en la sala.

Eduardo Labrador hizo un llamado a participar masivamente en las elecciones primarias.(Foto José López)

Recordó Cabezas al filósofo chileno, Humberto Maturana, cuando antes de morir le propuso al mundo que se incorporaran tres nuevos derechos humanos a la carta universal de los DDHH.

El primero sería el derecho a equivocarse y hoy podemos decirle al Zulia y Venezuela que nos equivocamos. Un segundo derecho es el de rectificar y también lo hemos hecho con la frente en alto. Un tercer derecho que es, no estar donde no quieras estar y hoy decimos a viva voz y con fuerza, desde el alma, que queremos estar con la plataforma unitaria democrática y poner nuestro grano de arena como patriotas y decir siempre, nada para nosotros y todo para la libertad de Venezuela, dijo el ex parlamentario.

Parte del público asistente en el acto de apoyo del movimiento Venezuela Democracia Unida a la plataforma unitaria.(Foto José López)

Por su parte Eduardo Labrador, coordinador de Zulia Humana, intervino en el acto y dijo tener la convicción que junto al pueblo zuliano, venezolano, se le podrá dar una victoria contundente teniendo un candidato unitario, a todos los venezolanos.

Hay una realidad económica, política y social en el país y también unos elementos significativos que viene siendo la plataforma unitaria y que queremos acompañar, dijo Labrador.

Más adelante en su intervención recordó que nacieron en la diversidad, en la pluralidad, en donde todos puedan sentirse representados y participando sin tener ningún tipo de color político. El interés de la nación va más allá de cualquier ideología política señaló.

Representantes de la masa laboral ,estudiantil, indígenas y pensionados, intervinieron en el acto dando su respaldo para las elecciones primarias a celebrarse en octubre próximo convocando al pueblo a participar masivamente y unidos todos gritar por la libertad de Venezuela el próximo mes de octubre.

Líderes políticos que s hicieron presente en el acto para dar apoyo a las elecciones primarias. (Foto José López)

