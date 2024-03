votemos en unidad

252965

Es humana la reacción de rabia que produjo en la gente el ventajismo autoritario del régimen para impedir la inscripción de la profesora Yoris, candidata de la Plataforma Unitaria.

Es comprensible la inscripción de Manuel Rosales para no dejar sin tarjeta a la oposición. La polémica sobre esta decisión no justifica sustituir el debate por una montaña de descalificaciones contra el gobernador del Zulia, la menor de las cuales es la de traidor.

Quienes avivan esta guerra para ahondar divisiones en la oposición deben denunciar y atacar la raíz del problema: los que detentan el poder no lo cederán voluntariamente.

Al contrario, pondrán sus mayores empeños en evitar una alta participación electoral. María Corina Machado, Manuel Rosales y los dirigentes de los partidos de la Plataforma y del campo del cambio más allá de ellos, deben llenar el vacío de orientaciones políticas necesarias para superar este capítulo de autodestrucción entre vanguardias de la oposición.

Es tiempo para acuerdos en torno a conquistar unidos los verdaderos objetivos de todo opositor: elegir por el fin de este régimen y votar para ganar unidos la elección del 28. No nos dispersemos, no contribuyamos a nuevas separaciones y no permitamos la canibalización de la opción de cambio.

Cómo independiente del movimiento de opinión Ciudadanos por el cambio promuevo su propuesta: examinar los candidatos que lograron inscribirse; favorecer que la gente pueda decidir democráticamente sus preferencias sobre cual candidato asegura las mayores posibilidades de triunfo y trabajar para que esa inclinación exprese la unidad.

Se puede ganar! No botemos el juego.

