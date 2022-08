Vladimir Gil saluda al sol desde Karuna (Por Alejandro Vásquez Escalona)

agosto 30, 2022 - 2:31 pm

La mujer que camina frente a nosotros, cruza hacia la playa al fondo de los edificios. Hay que linda, que edad tiene, pregunta. Vestido marrón, anteojos de sol. Lleva una niña de la mano. Kali la ve. Levanta las orejas. Ladra filosamente. Vladimir sostiene a la perra con la correa al cuello del animal. Tiene ocho años, responde. Fuerza de tensión. Furia de territorialidad. Las olas de agua verdiazul por el exceso de lemna del Lago Coquivacoa latiguea con fuerza la barrera de cemento y piedras de la orilla. Fuerza de tensión. Reclamo de territorialidad. Estamos en Isla Dorada, Maracaibo.

Kali es una Pitt Bull Terrier americana, inicialmente se utilizaban como perros de pelea en Estados Unidos. Estos combates se prohibieron en 1976. Vladimir Gil no es alto ni bajo de estatura. Cabello gris cortado al rape. Nació en Caracas en 1941. De padres descendientes de españoles, alemanes y barinés. Estudió en Springfield, Estados Unidos Hatha yoga, meditación Vipassana y otras terapias similares como masaje tailandés. Hace ocho años le regalaron a la perra. Que aroma llevaría la mujer del vestido marrón.

Vladimir comenzó a trotar en 1968 en Caracas. Sólo lo hacían consuetudinariamente dos corredores, el otro era un norteamericano. Ha pateado las calles de los países donde he vivido como Noruega, Escocia, Inglaterra, Francia Alemania, España. E. U, Brasil entre otros. El animal no deja de forcejear de la correa que la sostiene. A veces se voltea y reconoce a su amigo con una mirada suave, pero con firmeza. Ladra. Ladra. En Maracaibo, Kali lo acompañar a correr todas las mañanas. Porque ´Así despierta en ambos, el atavismo de cazadores que está codificado en nuestros genes desde las llanuras africanas, pasando por los bosques templados de la última Era glacial, hasta ahora´. Cazamos el sosiego de la vida.

El Sensei de Yoga, expresa que lo une al animal una relación de similitud. De igualdad. Piensa que quizás los perros están más en armonía con el equilibrio del universo que los seres humanos ´A pesar de nuestra inteligencia y emocionalidad, tal vez somos los seres más violentos con la fluidez de la vida. Somos los únicos que acumulamos e intercambiamos, comerciamos. Puede que ese sea la explicación´. Vladimir es recio. Firme determinación de vivir en paz. Sabe de sufrimiento. De traiciones. También conoce la lealtad y el goce desde su vida orientalista. El agua azulverdosa latiguea. Latiguea. Kali con su mandíbula de 230 psi de presión para destrozar lo que sea necesario, mantiene un cerco constante de protección a su amigo. Delimita la territorialidad de la manada. Siente que él la protege también.

Una tarde cualquiera, Vladimir daba una conferencia sobre meditación y maneras de respirar en el Colegio de Médicos de Maracaibo. Venía de una relación matrimonial despedazada. Carlina era una muchacha que deseaba flotar en el orientalismo. Quería conocer las filosofías y quehaceres de ésta otra parte del universo. Escuchó al maestro. Preguntó. Indagó. Un día estaban cenando. Otro día se hicieron pareja. Ella también es Yogui, meditadora, sostenedora del mundo Karuna que es similar a un respiro del filo tensional de la ciudad. Un sendero para descubrir, tal vez que no habitamos esta tierra. Que no conocemos a su gente porque vivimos en medio de mil ruidos, como en suspenso. Algo similar sostiene Miguel Morey en Deseo ser Piel roja. Cómo nos habría agradado conocer a la mujer de anteojos de sol.

Vladimir Gil crea Karuna en el año 2000, el Instituto que reintrodujo el Hatha yoga en el occidente del país. Es el único centro de cultura orientalista en Venezuela, pensado, diseñado y construido para practicar enseñar y aprender diversas disciplinas orientales. Desde allí, introdujo la práctica de la meditación Vipassana y el Masaje Yóguico Tailandés ´Nunca pensé marcharme del país. Este es mi templo en esta tierra. Intento ser un monje que contribuya a caminar el sendero de la paz´, sostiene. Un árbol inmenso de mangos entre otras plantas en el patio de Karuna, es un cobijo para pájaros, iguanas verdes, insectos y armonía que seguramente es azul o malva. El sol sabe que, desde ese espacio, una muchacha yogui, lo saludará por mucho tiempo. Qué hará ahora la niña que acompaña a la mujer de marrón. Construirá castillo de arena. Mirará el lago junto a su mamá

A Vladimir le seduce conversar, conversar, pero sabe callar para escuchar. Escuchar como una expresión de compasión tal como lo sostiene el Buda. Se levanta. Camina un poco. Hablamos sobre budismo como manera de vida, de Vipassana la meditación que enseñó Siddharta Gautama. De migración entre otros. ´No soy esto o aquello, simplemente un ser humano. Un permanente aprendiz de las maneras de mostrarse la vida´ Noble camino.

El constructor y aliento de Karuna, sujeta férreamente con la correa negra a Kali. Caminamos para drenar las tensiones que ocasiona el encuentro con el fotógrafo que conversa en lugar de preguntar. El click click click similar al sonido del roce de alas de grillos, no es dinámica común en la vida del animal. Sabe de ver clarear el día corriendo con su amigo. De otras correrías y retozos, pero en privado donde solamente Carlina observa. Nos acercamos más al lago. Entre el césped indomesticado, Vladimir y Kali posan para el ojo de la cámara. Al Fondo se ven en el aire, los escupitajos verdosos del agua a que vienen a estrellarse con las

rocas. Se escurren sobre las piedras para volver al lago. Y volver a estrellarse

La brisa huele a Lemna, un aroma similar a sudor de campesino. A sudor del viejo Juan Francisco, mi padre después de una jornada de trabajo de deshierbe de piñas. Huele a niños encantados, extraviados en sonrisas por la travesura de subirse a los árboles a escondidas de su madre en complicidad de su padre. A Goce de acampar en tienda de campaña de sábado para domingo debajo de estos árboles. Éramos felices como ésta tarde. Lo sabíamos.

Ahora estamos más cerca de la orilla sobre piedras inmensas amansa aguas. Fotografío. Retrato al maestro Vladimir y su canina que férreamente delimita el espacio. No sobrevuela buchones a ras del agua en busca de alimento. No se ven bandadas de gaviotas. El quiebra olas de cemento y piedras insiste en defender la territorialidad del embiste de las aguas del lago. Un árbol de matapalo lacustre nos mira. Quizás me reconoce después de tanta ausencia. Lo salvé de una maquina depredadora hace unos veintitantos años. El retazo de azulgrisaceo del cielo se mezcla en una especie de beso con el verdiazul del Lago. Guardamos palabras. Silencio. Kali Gruñe. Ladra Punteadamente. En qué pensará la mujer del vestido marrón

Alejandro Vásquez Escalona