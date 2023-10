VENEZUELA UN GRAN PAÍS (Por Dr Hugo Hernández Raffalli)

162497

-La concreción de negocios nuevos en Venezuela, están siendo objeto de trabas sobrevenidas de las sanciones unilaterales de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Sin embargo, se han establecido acuerdos importantes entre Venezuela y otros países como China, Rusia, India, Brasil, Colombia etc. que abren la posibilidad de generar inversiones extranjeras y venezolanas.

Ahora bien. Es indispensable y necesario, desmontar algunas legislaciones draconianas vigentes en Venezuela, que crean unas condiciones, trabas y desconfianza en los inversionistas.

En materia de los hidrocarburos, tenemos por una parte la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, donde se contemplan una serie de estimas y términos muy flexibles para los inversionistas en esa materia gaseosas.

La Ley Orgánica de Hidrocarburos Liquida, que regula todo lo atinente al petróleo, donde se concretó, definitivamente, la Nacionalización de nuestro petróleo, contempla que la propiedad de los yacimientos petrolíferos pertenecen a nuestra Nación, así como todas fases de la exploración y explotación de los hidrocarburos. Sin embargo, se contempla la posibilidad de una participación accionaria privada nacional o extranjera, hasta 49%. La mayoría siempre estaría en manos del Estado Venezolano.La apertura al capital extranjero o nacional, siempre será posible, en tanto cuánto, el Estado Venezolano en cabeza de PDVSA, cree condiciones competitivas favorables en comparaciones de otros países con reservas petrolíferas.

Consideró que Venezuela siendo el país con más reservas petrolíferas en el mundo, así como una posición privilegiada frente al mayor consumidor de hidrocarburos, está en la búsqueda de normalizar las circunstancias por las que atraviesa. Venezuela tiene su mercado natural en Estados Unidos. Sin embargo, tanto China, Rusia y la India, demandan cada día el petróleo como elemento de sobrevivencia.

El reto por delante es gigantesco. El crecimiento de la producción de hidrocarburos, dependerá bajo las actuales circunstancias, de las inversiones intensivas de capital de empresas con capacidad técnicas y financieras. Pdvsa, actualmente, no cuenta con los recursos necesarios para emprender recursos para ka recuperación dd la producción dd petroleo. En este punto. Pdvsa debería darle la oportunidad a clones dd empresas privadas venezolanas, asignando áreas paralizadas y no en producción. Campos abandonados, no renta a Pdvsa pero que las empresas venezolanas unidas, podrían recuperar más de 200.000 barriles diarios, bajo condiciones favorables y con garantías y transparencias. El capital nacional podría estar interesado, con lo cual, se cumpliría el artículo 18 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos Liquida.

Venezuela no puede seguir sumergida en la decidía y la inacción. Debemos todos y cada uno de los venezolanos, apostar por el país donde vivimos con nuestros hijos y nietos.

VENEZUELA UN GRAN PAÍS

Dr Hugo Hernández Raffalli