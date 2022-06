¿Venezuela se arregló?  (Jairo Ramírez)

junio 28, 2022 - 10:51 pm

Ciertamente no, no se arregló. Pero saben qué es eso, una percepción. ¿Se arregló con respecto a qué? ¿O la estamos comparando con respecto a qué?

Lo cierto es que en muchos venezolanos hay un sentimiento de mejoría del país que pasa por una situación que es personal, es propia; quiere decir nadie puede decirte como te sientes ni como te sentías.

No obstante, hay que tener bien presente el objetivo de algunos grupos políticos de querer vender humo de un país que tenemos que desarrollar mucho más, pero saliendo de este tema en concreto que busca en cierta medida cambiar la percepción de la población por medio de propaganda.

Que para algunos venezolanos la situación del país este exactamente igual, es en definitiva porque su percepción, estándares o puntos de valoración son bien distintos de los que piensan que el país va a mejor, o su situación personal propia es completamente distinta. Y esto también es perfectamente correcto.

Porque no es hablar de que si el país se arregló o no se arregló, es basarnos en la lógica del ser humano de querer conquistar la mente del prójimo en un intento porque piensen lo mismo que está pensando el conquistador.

Es completamente una percepción, si algo esta mejor o esta peor, para una señora de servicio de hogar que paso de ganarse $10 al mes a ganarse alrededor de $100 al mes siendo conservadores seguramente esta mejor la situación y ante sus ojos el país experimenta una mejora, descontando el hecho de que con la leve apertura económica en el país se ha logrado el abastecimiento de comida de primera necesidad en todas las esquinas, un hecho que anteriormente fue un calvario para los venezolanos, quiero decir que ahora la señora además del dinero tiene capacidad de cambiarlo por bienes sin restricciones. Pero para un profesional que tuvieron que despedir por recortes de la empresa muy seguramente la situación del país esta en peores condiciones y su perspectiva de país esta lejos de estar bien.

Que el país este mal o bien es un tema de valoración y comparación, según mi perspectiva estamos lejos del país que quiero tener, necesitamos recuperar muchos indicadores para que estemos bien según yo. Pero para una persona, que estuvo extremadamente mal y su situación mejoró notablemente probablemente esto ya se arregló o va por muy buen camino.

El valor es algo subjetivo, no todos valoramos lo mismo ni lo valoramos en la misma medida, y es ademas un hecho bastante cruel estigmatizar a las personas por el hecho de no pensar como algunos, dejemos de crear palabras mordaza y aprendamos a vivir con la libertad que durante siglos le costo a la humanidad obtener, no la limitemos más.

