Venezuela es la misma esperando que nosotros cambiemos (María Jesús Arcaya)

agosto 18, 2022 - 3:20 pm

1906035

El tema es ese de quienes no están y de quienes nos quedamos, hay diatribas en los grupos de amigos y de familiares, siempre el mismo asunto.

Y, prevalece, la opinión de la mayoría, es verdad Venezuela no ha cambiado, pero es que Venezuela no tiene que cambiar, los gobiernos pasan aunque algunos parezcan eternos, quienes debemos cambiar somos nosotros, sus hijos, quienes la descuidamos, quienes no hemos luchado por ella.

No es fácil, para nadie, pero tampoco imposible, sobrevivir sobre los escombros, pero hay que lograrlo y lo primero es valorarla, hacer que ella se sienta orgullosa de sus hijos, que sintamos cuánto sufre al tener a tantos lejos, con la sensación de que se fueron porque no había opción.

Quienes seguimos aquí, la mayoría está luchando, como los hijos que también quedaron solos y que siembran para que ella no se seque.

Venezuela es la madre que sufre cuando lee o escucha las discusiones entre sus hijos, sobre si aquí se jodió todo o aquí todavía vale la pena vivir.

Una madre que sufre por quienes se quedaron y pasan trabajo y quienes se arriesgan a buscar un mejor porvenir , pero, más sufre por aquellos que se niegan a darle una oportunidad, por quienes no creen en ella, y escucha y ve con lágrimas en sus ojos, como con videos y mensajes dicen la frase: «y que Venezuela cambió, ¡ si como no!» Eso parece alegrar a algunos, sin saber que ella no espera que las circunstancias cambien para, esperanzada, quitar los escombros, construir nuevos caminos con lo que queda, con lo que le han dejado, para andar otros tiempos, donde apreciemos y valoremos lo que tenemos.

María Jesús Arcaya