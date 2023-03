66070

Mario Vargas Llosa ha ingresado a la inmortalidad. El pasado febrero fue recibido y por el resto de lo que le queda de vida en la Academia de las Letras Francesas honor hasta ahora reservado a quienes han nacido en suelo galo. para celebrarlo su editorial de siempre @alfaguara.es ha publicado “Un bárbaro en París textos sobre la cultura francesa” con prólogo de Carlos Granés. El texto recoge en unas doscientas páginas textos ya conocidos del autor de marras en los que aborda desde su particular óptica comentarios sobre personajes, las bellas artes, la literatura, narrativa, poesía, música publicados a lo largo de su vida estando en Francia, Perú y donde fuera. Cierra la publicación el discurso pronunciado por Vargas Llosa en la Academia el día de su investidura. MVLL trabaja en la actualidad en lo que será su nuevo libro que tiene a la música del Perú como tema central… El tren de Aragua. La organización criminal venezolana alcanzó ribetes literarios cuando la periodista Ronna Rizquez, de la mano del editor Sergio Dahbar, le dio a su enjundiosa investigación periodística, formato de libro en el que a riesgo de su vida no se guardó nada y ha liderado las ventas en el país de lo mucho o poco que se publica. Dahbar por su parte ha recordado otro libro de su editorial, “Estado Delincuente” donde años atrás Carlos Tablante en otra profunda investigación narró sin cortapisas el funcionamiento de la estructura de robo jamás concebida en el país. Las publicaciones de Dahbar Ediciones pueden conseguirse en www,editorialdahbar.com … ¿Qué Leo? Soy de los que leo varios libros a la vez, según mi estado de ánimo y ganas. En la actualidad Pierre Lemaitre, Salman Rushied, Edinson Martinez y Javier Cercas ocupan junto a Vargas Llosa un lugar preferente en mi mesa de trabajo. Del autor francés “El ancho Mundo” en el que da un repaso a hechos fundamentales del siglo XX a través de los ojos de una familia y unos hijos que los testimonian. De Rushied, “Ciudad Victoria” en la que el autor se construye un mundo para contarnos cosas sobre el colonialismo británico y otras debilidades de gente venida de allá y acullá, inmigrantes para más señas. De Martínez, “Piratas de Plenilunio” en las que el autor cabimense, radicado en Ciudad Ojeda, nos cuenta una de inmigrantes y sus vicisitudes en el ir y venir al Perú de padre e hijo arrojados de su patria por la crisis económica; en suma, una historia de presente y futuro de muchos, De Javier Cercas, a quien conocimos con la película “Soldado de Salamina” y a quien leímos después con “Anatomía de un instante” y la serie “Terra Alta” con la que se agenció el premio Planeta, leemos a ratos “No callar” donde se recogen sus artículos de prensa desde el año dos mil publicados en diarios, revistas y publicaciones literarias varias… Pompeo, Gawstein y Harry. Sus libros, que recibimos en enero pasado, quedaron aparcados por ahí. El del ex secretario de estado de USA, “Nunca cedas un milímetro”, por ser un chiste, una publicación de oportunidad (mal traducido al español por no encontrar editorial) muy propio de las publicaciones de las precampañas electorales en los Estados Unidos de Norteamérica. El de Mons. George Gawstein, “Nada más que la verdad” (también sin copia en español), por quedarse en el intento, solo eso, de contar lo no contado de la relación íntima entre los Papas Benedicto y Francisco, lo secreto pues. De “La sombra” el libro del Duque de Sussex porque no me queda duda que los reporteros y periodistas de la revista Hola cuentan la verdad del principe Harry y Meghan mejor que el “negro” o escritor fantasma que “ayudó” a escribirlas. Eso sí, sigue en las listas de los más vendidos en España e Hispanoamérica… Novedades. Rosa Montero ha vuelto a la novela negra y a las librerías con “La desconocida” (Alfaguara) escrita a 4 manos con el francés Olivier Truc. Un policial ambientado en Barcelona y que tiene a los comisarios Ann Ripoll, especialista en trata de mujeres y Eric Zapori como protagonistas. Eric Vuillard nos cuenta en “Una salida honrosa” (Tusquets) con la precisión que lo caracteriza a la hora de escribir, como por un revés sin precedentes en la historia, dos grandes potencias de la historia, Estados Unidos y Francia fueron derrotadas, por un pueblo pequeño, el vietnamita, y nos introduce en la cadena de intereses que conducirá al desastre. “Volver a cuándo” (Siruela) de la maracucha María Elena Morán que se nos anuncia como la gran novela del post chavismo y sus migrantes, que nos hemos reservado para leer durante la próxima Semana Santa. La obra de María Elena se agenció el Premio de Novela Café Gijón 2022.

