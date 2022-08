Toma y dame: Oposición fallida (Joaquín Chaparro Oliveros)

agosto 26, 2022 - 4:35 pm

No es bueno que los venezolanos que se oponen al régimen se enfrenten, no le sirve para nada al pueblo, por el contrario, le resta credibilidad, posibilidades de resolver sus graves problemas en lo económicos y no contribuye en rescatar la Democracia.

– La solución es contarse en Primarias Presidenciales, lo más pronto posible…

La estrepitosa caída de la calidad de vida del venezolano socavada por un dólar brincon que hace polvo los salarios y utilidades de los trabajadores, la incertidumbre política existente, la violación sistemática de los derechos humanos, censuras de medios incómodos al régimen, así como la transgresión de nuestra soberanía nacional de forma espantosa al ceder a Irán un millón de hectáreas del país para cultivo, violatorio del artículo 13 de nuestra Constitución Nacional..

– Y aquí, todo se está arreglando, que inconsciencia…

Tales actos reclaman unidad de acción y coordinación, no de reacción y enfrentamientos estériles que -no conducen a nada, al desencuentro, a la odiosa división, hasta cuándo.

– Como lo desea, financia y lo motiva Maduro…

Por que nuestra unidad en la política moderna se profundiza en la unidad electoral de la oposición real, lo he dicho hasta la saciedad que nuestra unidad es electoral con el pueblo en la calle y no ideológica.

– Al venezolano no le da la gana de ser socialista. El socialismo es el infierno en la tierra

La unidad, no es acuerdo de intereses grupales y menos la sumatoria mayoritaria de unos partidos contra otros hoy tan desacreditados como el régimen, sin tomar en cuenta la opinión de la gente de a pie que sale todos los días desesperanzados a buscar la vida.

– Oigan bien que no metan las manos el Ministerio Electoral (CNE) en nuestra legitimación del liderazgo (Primarias opositoras), sean serios…

Nuestra unidad en la política, surge frente a la necesidad de dirimir diferencias con un adversario al cual no han podido derrotar (Ese saco’gato que se llama PSUV) con sus propias fuerzas.

– Necesitamos nuevos líderes: «Un líder es aquel que conoce el camino y muestra el camino, según Maxwell.

Frente a ese adversario, debemos insisto en legitimar nuestro liderazgo en las Primarias Presidenciales y unirnos con otras fuerzas diferentes a nosotros, Para que exista unidad y poder derrotarlo eso implica acumular más poder que éste, presentándole al país un programa alterno de gobierno, un solo mensaje, una sola estrategia, una sola organización el cual tengo años defendiendo en la calle con la convicción que es posible lograrlo…

– Mis respetos Dr Omar Barboza: Junta electoral Cronograma y Fecha de las Primarias Presidenciales, eso perentorio…

Debemos organizarnos y unidos, luchar por unos medios de comunicación al servicio del pueblo, son los medios de comunicación los primeros quienes no deben responder a los intereses del Estado. Pero, lo mas importante para el desarrollo pleno de esta nación es la autonomía de los poderes públicos en sus distintos niveles de gobierno, luchar por el Estado descentralizado y eliminar todas las leyes, reglamentos o disposiciones que busquen menoscabar las competencias de estados o municipios, así se tendrá como consecuencia una efectiva y eficaz función de la administración pública.

– Qué será lo que no comprenden: La oposición fallida?.

El venezolano tiene claro que una economía controlada por el Estado no permite el desarrollo de los sectores sociales y económicos del país. Por ello, es necesaria la participación de la empresa privada junto al estado.

– Propiedad privada y libertad económica. Si como político soy de derecha, pero diferente.

Finalmente me preguntó, ¿Caín y Abel, raíz de tantos odios, no sé?…

@joaquinChaparro / Demócrata Cristiano.&