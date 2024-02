Soberanía e invasión (por Hugo Hernández Rafalli)

229085

Constitucionalmente, está contemplada y la Ley Orgánica de Hidrocarburos líquida, ratifica la soberanía plena de Venezuela, sobre las reservas y sobre el subsuelo, sin dejar espacios para ceder la mayoría absoluta, por lo menos, en las manos del Estado Venezolano como representante de nuestra Nación.

El cambio legal vigente en el país, ha sido atacado por vías de hecho y de derecho, sin que hasta la fecha hayan logrado desvirtuarla.

Los intereses de las grandes empresas internacionales del petróleo, han y seguirán utilizando su poder financiero para soliviantar, atacar y oponerse a la nacionalización real de nuestros recursos petrolíferos. No nos olvidemos que Venezuela, tiene la reserva de petróleo más grande del planeta.

Lo que está sucediendo con la Exxon Mobil y otras empresas en Guyana, es la demostración de la agresividad de estas empresas con la soberanía territorial, sin importarles nada, sin que el objetivo final es tener acceso a las cuencas petrolíferas, en discusión por dos países. En ese sentido, ya es público, notorio y comunicacional que Exxon Mobil y otras, están utilizando su poder para apoderarse de territorios en discusión.

Hay que ser vigilantes ante el ataque a nuestra soberanía nacional.

Se trata de destruir a PDVSA y la OPEP. Se trata de manejar las grandes reservas petrolíferas de nuestro país, en beneficio de sus intereses.

La amenaza será latente siempre. No descansarán hasta lograrlo.

Veremos qué ocurre con la flexibilización o no de las sanciones. Para el caso de flexibilizarse, se abrirán las oportunidades para las nuevas inversiones extranjeras en materia petrolera y gasífera. Se produciría una mayor cantidad de barriles de petróleo, más ingresos para el país, para desarrollar nuestra economía.

SOBERANÍA E INVASIÓN.

Noticia al Día