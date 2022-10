Rechazamos la reforma a la Ley de la Actividad Aseguradora (Jossibell Hernández)

2297005



Como Corredora de Seguros, alzo mi voz en protesta contra el Proyecto de Ley de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Actividad Aseguradora, aprobado por la Asamblea Nacional, donde no tuvimos representación alguna por parte de profesionales capacitados en el tema.

Solo después de una ardua lucha, un grupo de colegas intentó, de manera insistente participar, sin ningún tipo de respuesta.

Ahora bien, como todas las reformas de las leyes que se han hecho, ésta solo favorece a un grupo y desfavorece al sector más débil, el pueblo.

En los tantos artículos que conforman la ley y su reglamento se modificó más de la mitad, y en éstos se ataca directamente a los intermediarios de seguros, llámese corredores o productores de seguros.

Lo cierto es que nuestro papel en el medio, como bien lo dice el calificativo que nos dan, somos el medio que interviene entre las empresas de seguros y el cliente.

Nosotros mediamos para que la relación entre el cliente y la empresa sea positiva y próspera; defendiendo la parte más vulnerable que es el cliente, para hacer valer sus derechos y permitiendo que la ley sea cumplida para ambos.

Pero ahora, con esta reforma, se busca sacar, neutralizar y sustituir a los intermediarios, dando mayor poder a las empresas de seguro, impulsando sus productos de manera desleal y por cualquier medio; utilizando la información, que se supone es confidencial, para suscribir pólizas y luego llamar por teléfono y ofrecerlas, como lo hicieron en el pasado, a través de las entidades bancarias.

Ahora pregunto yo, ¿a quién se va a dirigir ese cliente que decida comprar una póliza, si no conoce quien se la vende?, ¿a dónde va a acudir para que le brinden la información respectiva y conocer lo que ha comprado?… ¿cómo va a hacer si necesita notificar o le rechazan un siniestro?

Alzó mi voz para que me escuches, tú, que hoy lees este artículo. No te dejes engañar, no compres pólizas, ni ningún tipo de servicio que no tenga la debida asesoría de un profesional.

Exige que, cuando necesites utilizar tu póliza, sepas a quién acudir. Haz valer tu derecho como consumidor, como asegurado. No te dejes engañar.

Reitero: Digo ‘No’ a esta reforma excluyente, que te quita tus derechos, para alimentar de primas a las empresas de seguros.

Jossibell Hernández

C.I. 12.379.689

Sudeaseg: credencial No.4103