Por qué los inmigrantes deben legalizarse para vivir en Estados Unidos (Karelis León)

116310

Para vivir en Estados Unidos lo primero que se debe hacer es legalizar la situación migratoria para poder lograr toda la documentación que se necesita para trabajar, adquirir bienes y servicios (como permiso de trabajo, seguro social, licencia de conducir, seguro médico, por ejemplo), obtener buenos empleos, comprar viviendas incluso iniciar emprendimientos con empresas, entre otros beneficios propios de su estatus legal.

Aunque la situación de cada persona es diferente, en términos generales lo ideal es iniciar los mecanismos que conduzcan a la Tarjeta de Residente Permanente o Green Card. Es recomendable y determinante buscar la asesoría adecuada con el propósito de garantizar que todo el proceso necesario se realice correctamente, también para evitar posibles rechazos o dificultades a futuros trámites.

En este sentido, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se ha pronunciado claramente respecto a la inmigración, a través de la página web de La Casa Blanca:

“La gente viene a Estados Unidos por muchas razones. Para buscar nuevas oportunidades en la economía más fuerte que existe en el mundo. No se les puede culpar de querer hacerlo. Para huir de la opresión al país más libre del mundo. Para perseguir su propio ´sueño americano´ en el mejor país del mundo. Mi administración pondrá en práctica un procedimiento más acelerado para decidir solicitudes de asilo para las personas que busquen de manera creíble protección de la persecución. Todos debemos reconocer que mientras Estados Unidos sea la tierra de la libertad y las oportunidades la gente seguirá intentando venir aquí. Es lo que muchos de nuestros antepasados hicieron y no es ninguna sorpresa que esto ocurra de nuevo en la actualidad. No podemos hacer que la gente deje de emprender el viaje. Pero podemos exigir que cuando vengan aquí sea de manera ordenada y según las leyes de Estados Unidos”.

Entre las categorías a gestionar que se ajusten a su situación para solicitar la tarjeta verde, que permiten acatar la buena disposición del presidente Biden para acoger a los inmigrantes legalmente, se incluyen principalmente los siguientes: Residencia basada en Peticiones Familiares (cónyuge, hijo, padre), otros familiares; Auto peticionario VAWA-víctima de abuso o extrema crueldad; a través de Empleo EB1 primera preferencia (Extranjeros con habilidades extraordinarias en las ciencias, artes, educación, empresas o deportes, EB2 segunda preferencia Extranjeros con profesiones que tengan títulos de educación avanzada, Extranjeros que califican para una exención por motivos de interés nacional conocido en inglés como “National Interest Waiver”; EB3 tercera preferencia Certificación Laboral; EB5 quinta preferencia Extranjeros que se encuentren invirtiendo el monto mínimo requerido por la ley a la fecha es entre 1 millón a 500 mil USD, en una compañía que beneficiará la economía de los Estados Unidos y creará posiciones de trabajo de tiempo completo, por lo menos a 10 trabajadores americanos; a través de estatus de Refugiado o Asilado; Visa U víctima de trata humana y otros crímenes; entre otras categorías establecidas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) por sus siglas en inglés. Obviamente, como referimos al inicio, estos procedimientos administrativos deben realizarse con el apoyo de profesionales capacitados con amplia experiencia en la materia, para ir a lo seguro.

Abundan las oportunidades

Una vez obtenida la documentación legal se abren completamente las puertas para trabajar en las ocupaciones o profesiones particulares, ya sea en empresas privadas, públicas o a través de emprendimientos personales o familiares en pequeñas y medianas empresas o negocios que apoyen el fortalecimiento económico e interés nacional estadounidense.

Trabajos sobran a escoger. En el periódico La Voz de América se hace referencia al elogio que el mandatario de EE.UU realiza a la gestión que hace de su propia administración: “Ya hemos creado 800.000 empleos de manufactura bien pagados, indicó. Señaló además, la reducción en los precios de los combustibles, la estabilidad de los salarios y el aumento de los puestos de trabajo a nivel nacional”.

Mientras que el periódico La Nación señala: “Los empresarios con escasez de trabajadores ven con buenos ojos la llegada de inmigrantes porque son una importante fuente de mano de obra nueva”.

El 25 de abril de 2023, The New York Times, publicó:

“Un informe de FWD.us, de la semana pasada, un grupo bipartidista que está a favor de la inmigración, calculó que alrededor de 450.000 migrantes provenientes de Afganistán, Ucrania y países latinoamericanos que ingresaron a Estados Unidos con programas de permisos humanitarios ocupaban puestos de trabajo en industrias que enfrentaban escasez de mano de obra como la construcción, los servicios de alimentos, la salud y la manufactura.

En Utah, que ya alberga a una próspera comunidad venezolana pero donde el desempleo es del 2,4 por ciento, el gobernador Spencer Cox ha pedido que se permita a los estados patrocinar inmigrantes para satisfacer sus necesidades de fuerza laboral”.

Según la Cámara de Comercio de Estados Unidos el déficit de trabajadores tiene que ver con las jubilaciones anticipadas lo que ha permitido aprovechar a los asalariados, un gran porcentaje de migrantes legales en el país. Según indican en los medios de comunicación, desde hace un año, millones de trabajadores cambian cada mes de trabajo, por el hecho de que los empleadores compiten entre sí ofreciendo mejores salarios y mejores condiciones laborales.

La Oficina de Estadísticas Laborales publicó que la primera economía mundial creó 517.000 puestos de trabajo en el primer mes de 2023. “Es un ritmo que duplica con creces las previsiones de los analistas, en torno a 185.000. El crecimiento del empleo fue general en enero, liderado por las ganancias en ocio y hostelería, servicios profesionales y empresariales, y sanidad.

Actualmente, las vacantes disponibles casi duplican al número de personas que aún no trabajan (muchos por no haber legalizado su estatus en el país norteamericano) que se sitúa en 5,7 millones”.

Empresarios independientes

El sector de empresarios hispanos que han puesto al día toda su documentación legal están recibiendo apoyo por parte del gobierno estadounidense. El gobierno lo ha dejado claro: “La Administración se compromete a continuar ayudando a las pequeñas empresas a crecer y crear empleos a largo plazo, ampliando el acceso al capital mediante la mejora de los programas emblemáticos de garantía de préstamos de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) para ampliar la disponibilidad de pequeños préstamos en dólares y trabajando con los estados, territorios, para establecer préstamos y programas de inversión de capital a través de la Iniciativa Estatal. El presidente Biden tiene como prioridad garantizar que todas las familias y comunidades latinas puedan vivir con dignidad, respeto y alcanzar mayores oportunidades económicas. Las familias trabajadoras y empresas latinas fortalecen las comunidades en todo Estados Unidos y, con demasiada frecuencia, sus sacrificios y contribuciones como líderes en la comunidad, los negocios, la academia, el trabajo y el gobierno no son reconocidos. La administración Biden-Harris está trabajando para proteger y promover los derechos civiles, la protección de los votantes, la equidad racial y las oportunidades económicas para todos los latinos”. Para gestionar estos préstamos también es de suma importancia buscar asesoría de expertos en la materia, para obtener la mayor y mejor rentabilidad posible y mantenerse al día con los deberes asumidos con el Estado.

Hoy en día “el sueño americano” va más allá de poder comprar un carro, una casa y tener un empleo, todo depende en primer lugar que el inmigrante legalice su situación migratoria, del desarrollo prospectivo o proyecciones a futuro que cada persona se trace. Para vivir en Estados Unidos, ni el cielo es el límite, solo deben legalizarse como ciudadanos.

Mgs.Karelis León

@klconsultingservices