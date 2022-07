Periodismo, salud mental y emocional (Por Lenín Tremont Franco)

julio 6, 2022 - 6:19 pm

1895663

-Haciendo un curso del Centro Knight para el Periodismo en las Américas de la Universidad de Texas en Austin. Titulado “Salud mental y periodismo» comencé a trabajar la idea de crear una comunidad en Latinoamérica para el apoyo de periodistas y comunicadores sociales donde se brinden herramientas, gratuitas, para el autocuidado físico, mental y emocional, actividad con larga data en EE. UU y el Reino Unido.

La atención generada en esos espacios es orientada por la Dra. Elana Newman, profesora McFarlin de Psicología en la Universidad de Tulsa, directora de investigación del Dart Center for Journalism and Trauma y ex presidenta de la Sociedad Internacional de Estudios de Estrés Traumático, codirigió la primera oficina satélite del Dart Center for Journalism and Trauma en Nueva York después del 11 de septiembre de 2001.

La Dra. Newman tiene un trabajo académico sobre el periodismo y el trauma que se enfoca en comprender la salud ocupacional de los periodistas que cubren eventos traumáticos, evaluar las necesidades de capacitación, analizar noticias relacionadas con el trauma y examinar los efectos de la práctica periodística en los consumidores y las personas cubiertas por las noticias. Esta realidad poco estudiada y saciada en Latinoamérica que nos proponemos a desarrollar junto a la Pedagogía Emergente del Conflicto Emocional creada por los doctores en Ciencias Pedagógicas Nelly Hodelín Amable y Lenin Tremont Franco.

La Dra. Hodelín es psicoterapeuta, terapeuta en Educación Emocional, especialista en trastornos de la conducta, presidenta de la Asociación Internacional de Terapeutas en Educación Emocional presente en 20 países, vicerrectora académica del Centro de Capacitación y Orientación “Amables y Francos” y directora de la Clínica de Emociones ambos en Ecuador, profesora invitada de la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba y de la Universidad Colegio Mexiquense de Estudios Psicopedagógicos de Zumpango.

En mi caso soy periodista con experiencia en lo audiovisual, impreso, relaciones públicas, publicidad, digital, docencia y project manager, reconozco los conflictos emocionales y dolencias del ejercicio de la profesión. Además, soy trabajador social, psicoterapeuta, terapeuta en Educación Emocional, profesor de la Universidad Israel y Rector Centro de Capacitación y Orientación “Amables y Francos” ambos en Ecuador, director de la Clínica de Emociones sede Colombia y también tengo el gusto y honor de ser profesor invitado de la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba y de la Universidad Colegio Mexiquense de Estudios Psicopedagógicos de Zumpango.

La Pedagogía Emergente del Conflicto Emocional, su Método Tremont de Las Tres Montañas (Rendirse, Transformarse y Renacer) y su Metodología Hodelín complementan el concepto del trauma y dan una mirada al conflicto emocional atendido la salud mental del periodista y su expresión en el estrés, la depresión, la ansiedad, fatiga, el agotamiento, desde la inteligencia y educación emocional interdisciplinar aplicada, perfeccionada y comprobada en pandemia cuya reseña puede leer en https://versionfinal.com.ve/mundo/venezolano-brinda-herramientas-emocionales-a-pacientes-con-covid-19-en-el-mundo/

La idea es prestar atención al cuerpo, pero también a la mente para generar un plan de autocuidado, gratuito, que cultive la salud mental y emocional para construir ambientes laborales agradables, con periodistas asertivos y felices cuyos productos beneficien a los usuarios de las redes y medios de comunicación social por medio de una comunidad de apoyo de los miembros de la Asociación Internacional de Terapeutas en Educación Emocional y el soporte académico de la Universidad Colegio Mexiquense de Estudios Psicopedagógicos de Zumpango y el Centro de Capacitación y Orientación “Amables y Francos”, para empezar.

LENIN TREMONT FRANCO

Nos encantaría saber qué opinas. Envíenos un correo electrónico a [email protected]