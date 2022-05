No te vistas que no vas (Javier Sánchez)

mayo 13, 2022 - 4:40 pm

Cuando decidimos hacer una reunión, encuentro, fiesta, sarao o un compartir cómo se le dice hoy día y queremos que sea inolvidable, hay que pensar bien lo que se va a montar y para ello dependerá del tipo de invitados, después el presupuesto y el lugar donde se va organizar. Estos son los tres pilares fundamentales con los que se debe contar en la previa organización para que una reunión tenga éxito.

Algunos de los posibles invitados son excluidos porque tienen antecedentes de bochincheros y cuando se echan cuatro palos acaban con la fiesta y hablan mal de la mayoría de los asistentes. Otros los sacan de la lista de invitados porque se roban el licor y hasta los adornos de las mesas de los grandes banquetes que se ofrecen y tienen esa fama que no les permite que puedan ser seleccionados a la hora de hacer la lista. Hay también los que llegan mal trajeados, sin peinarse y desaliñados con los zapatos sucios porque se consideran revolucionarios… este es el perfil y así se presentan.

Muchas han sido las anécdotas y todo tipo de acontecimientos que han sido reseñados cuando se llevan a cabo estas reuniones familiares y con amigos, pero en encuentros con personalidades como el caso de las Cumbres de América también se hacen sentir los comentarios, desde los salones donde se lleva el acto central hasta en los hoteles donde son hospedados el personal que acompaña a los altos funcionarios, choferes, guardaespaldas y demás de apoyo que llevan cancilleres que acuden al evento.

Se tiene como momentos de mal gusto que algunos invitados al llegar, quieren ser la atracción de la reunión y lanzan chistes malos que no hacen reír a nadie, toman confianza entre los asistentes que nunca antes habían visto y hacen que los anfitriones los saquen de la lista para próximos eventos.

Lo cierto es que una Cumbre como la de las Américas u otra que sea, es una reunión que se organiza de manera similar a una reunión gubernamental oficial y lo primero que se toma en cuenta son los países, su comportamiento político y representantes que puedan ser invitados.

Falta menos de un mes para el encuentro de mandatarios y a la agenda de dicha Cumbre le falta todavía. Algunos ya no tienen boleto aéreo porque así lo decidió el anfitrión (EEUU). Cuba, Nicaragua y Venezuela entre ellos, y el gobierno de la isla está muy enojado por esa decisión al igual que Venezuela, que parece estar resentida, si tomamos en cuenta las declaraciones de Diosdado Cabello que condenó el hecho y dijo que «no existe ninguna razón para ser excluidos».

Sin embargo de acuerdo a las últimas informaciones provenientes del gobierno estadounidense, sea que estos países son gobernados por dictaduras EE UU como anfitrión tiene derecho a hacer valer la carta continental que creó estas cumbres, en la que se especifica que son reuniones de jefes de estado legítimamente elegidos por sus pueblos con línea democrática.

Se trata de un encuentro de jefes de Estado y gobierno de los países de América que tienen lugar desde 1994 para tratar asuntos diplomáticos y comerciales de importancia a nivel continental, dónde se analizan temas como el de la justicia y el estado de derecho, seguridad de las personas y seguridad hemisférica, sociedad civil, comercio, inversión y estabilidad financiera e infraestructura y ambiente normativo, manejo de desastres y base ambiental para el desarrollo sostenible entre otros.

No es la primera vez que nuestro país no es invitado a eventos similares y sus funcionarios se han quedado con el traje en el perchero sin estrenar. Recordamos la cumbre por la democracia celebrada en Washington a finales de 2021, cuando el gobierno estadounidense tampoco invitó a los tres países que se sumaron a la «lista negra» de naciones americanas, conformadas por: Bolivia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y ahora Venezuela.

Este espacio es una valiosa oportunidad para alcanzar consensos respecto a los retos y desafíos hemisféricos y generar acciones que impacten de manera positiva en el futuro de los ciudadanos de los países de todo el continente americano.

El objetivo del Jefe de Estado Joe Biden es que quienes participen en la cumbre alcancen compromisos para enfrentar retos compartidos, respetar los derechos humanos y combatir la corrupción.

Los países que por sus acciones no respetan la Carta Democrática no recibieron invitación para el evento de junio en Los Ángeles, entre esos Venezuela a la que le dijeron en esta oportunidad no te vistas que no vas.