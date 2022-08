No más monitor, todos contra el dólar paralelo (Por Jairo Ramírez)

agosto 22, 2022 - 9:36 am

-He visto estos últimos días como el dólar paralelo ha subido 1BS más que el dólar publicado por el BCV. Ante esto he visto, como muchos compañeros, amigos y conocidos han comenzado una campaña contra el dólar paralelo, en este caso contra la plataforma de monitor dólar.

Hasta el punto de empezar ya a circular noticias, presuntuosamente falsas sobre cárcel para aquellos que exijan una tasa dólar diferente a la del BCV.

Es preocupante por decir lo mínimo, esta práctica de satanizar la tasa del dólar que efectivamente se maneja en el mercado. Esta última palabra es la más importante, mercado.

Dado que el precio de algo, es simplemente una medida de información, cuando esta información es errónea o poco precisa suceden dos cosas o se rectifica o se saca ventaja de esta, esta última dura muy poco.

Si supongamos el gobierno de Madagascar, quisiese atacar la inflación suprimiendo la tasa del dólar a valores que no son los que realmente se manejan en el mercado y pudiese bloquear todas las plataformas existentes para manejar únicamente esta tasa, solo podría pasar una cosa, se generaría un mercado negro alrededor del dólar.

El gobierno de Madagascar entonces para evitar la venta de dólares, perseguiría a aquellos que venden dólares y obligaría a los ciudadanos a comprárselos únicamente al gobierno, cuando hayan disponibles obviamente, causando esto último un mercado paralelo con una tasa mucho más alta que la que quería atacar el ciudadano antes de su legitima molestia al comenzar esta historia.

Si no lo logra de esta manera, como evidentemente no puede haber un policía por ciudadano, el gobierno de Madagascar, comprometería toda la cadena comercial y productiva, obligando a empresas y dueños de comercios a exigir una tasa dólar que no se ajusta con el mercado.

Esto último provocando un cierre de empresas y de negocios, ya que el empresario al vender por debajo del precio del mercado cualquier producto y luego ir a reponer inventario, tendrá perdidas. Nadie trabaja para perder.

Un ejemplo sencillo es vender $1 = 1BS, ya que lo exige el gobierno de Madagascar a esta tasa. Pero cuando voy a reponer al no poder garantizarme los dólares el gobierno, al salir al mercado está a 2BS por $1.

Adivinen, nadie trabaja pa’ perder

A lo cual el gobierno de Madagascar, crearía leyes para proteger a los trabajadores, pero los negocios quebrados igualmente no pueden contratar ¿Verdad?

Entonces, en el estado de Madagascar, por esta simple medida que pidió la población se creo algo, un aumento significativo de la tasa del dólar a niveles estratosféricos. Esto producto del cierre de empresas, menos ocupación laboral y por ende menos producción.

A menor producción, más inflación. Y también en términos simples una cara tasa del dólar

Por lo tanto siguiendo el ejemplo imaginario de Madagascar, la única forma de bajar la tasa del dólar en Venezuela no es colocando imágenes en el whatsapp o pidiéndole a organismos que lo controlen, porque existe un organismo invisible que lo hace que es el mercado.

Una forma efectiva, a corto plazo es que el estado provea de dólares a la banca para mayor suministro y contener la subida de la tasa, a largo plazo mayor producción y garantías a empresarios para tener mayor inversión. Este es el emplazo que hay que hacer como ciudadanos.

Cualquier otra medida nos asegura un desastre económico de la misma magnitud que pasó en la historia imaginaria de Madagascar.

Jairo Ramírez

@jairoramirezu