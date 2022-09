Mujer: La importancia de quererse (Por Verónica Urbaneja)

septiembre 10, 2022 - 7:18 pm

Pareciera este, un tema sencillo y que está implícito en cada uno de nosotros, sin embargo resulta que en algún momento de nuestras vidas puede que nos abandonemos, pero qué importante es que nos detengamos a recuperarnos.

No hay nada mejor que sentirse bien con uno mismo, esto forma parte del valor que nos tenemos como seres humanos, sin embargo esto pensó de nuestra autoestima y según Solange Anuch, la define como un concepto psicológico de valía o apreciación personal que desarrollamos hacia nosotros mismos, según esta psicóloga es este un término dinámico que se construye en función de la edad, el desarrollo cognitivo, las interacciones y la identidad que integran todos los aspectos de la personalidad de un individuo.

Las primeras relaciones significativas, el temperamento, la capacidad de objetivación, la autoevaluación y la estabilidad afectiva serán determinantes en la autoestima de un individuo.

Cuán importante es aceptarnos, gustarnos y creer en nosotros mismos de manera realista, lo cual es una condición necesaria para auto motivarnos, confiar, y proveernos de recursos para crecer, desarrollarnos y avanzar en la vida.

Sentirse bien con uno mismo, debe empezar por cuidarse y pensar más en sí mismo, sin llegar a ser una persona egoísta o egocentrista, ser feliz es en parte una decisión, es difícil pero en gran parte es el resultado de la propia voluntad, es un trabajo sobre si, del dia a dia.

Sin duda alguna, se debe trabajar para conseguir una mejor autoestima y confianza en sí mismo, a pesar de los pensamientos negativos que nos pueden abordar, para ello es importante el autoconocimiento, aceptar nuestras imperfecciones o aceptar cual eres, no solo en el aspecto de las emociones, sino también en la situación personal del momento, así como en el aspecto físico.

Tenerse en cuenta, valorarse y dedicarse tiempo son aspectos fundamentales que no podemos olvidar en nuestro día a día, ya que tener una buena relación con uno mismo es fundamental para sentirse bien y crear vínculos sanos con los demás.

Desde nuestra infancia necesitamos de la compañía y afecto de otros para sentirnos integrados en un grupo y mantener nuestro bienestar psicológico, pero a pesar de ello convivimos en una sociedad individualista, en la que la competencia y lo material tiene más importancia que nuestras propias necesidades.

En el transcurso de nuestras vidas nos encontramos con amigos, familiares, compañeros de labores, pareja y la sociedad en sí, todos se ven afectados por un denominador común: Nosotros.

De allí radica la importancia de estar bien con uno mismo, eso no tiene precio y requiere además de dos logros importantes: reconciliarnos con el pasado para apagar ciertas decepciones y dejar de obsesionarnos con el futuro para calmar ansiedades, dejando claro que sentirse bien es por sobre todas las cosas, aprender a pensar de forma adecuada, de manera que tu paz interna nadie la pueda perturbar.

Estar bien con uno mismo implica saber practicar un tipo de aceptación, donde establecemos un control activo sobre nuestros pensamientos, puede que las personas que nos rodean e incluso las más próximas a nuestro contexto no actúen siempre de la forma que deseamos, sin embargo eso no debe exasperarnos, porque si hay calma interior, si hay amor propio y equilibrio, no hay nube que apague el sol o la luz que llevamos dentro.

Finalmente un individuo que se siente bien consigo mismo, que goza de autoestima, ¡sumará esfuerzos para la conformación de una sociedad más sana y mejor!

Verónica Urbaneja