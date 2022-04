Mejoría y alegría de tísico (Javier Sánchez)

abril 8, 2022 - 4:46 pm

1875628

El régimen te oprime, te avasalla, te domina a su antojo a cada momento y cuando “te da algo”, te hace feliz… ¡por un ratico!

Se ha podido comprobar con millones de venezolanos que cuando les quitan la luz por varias horas (hasta días) y regresa, sienten una profunda felicidad. Muchos hasta aplauden el acontecimiento y vemos que las viejitas se persignan. Los que llevan meses sin gas tienen que cocinar como en la edad de piedra y cuando logran conseguir una bombona casi hacen una fiesta de bienvenida incluyendo cotillón ese día, o cuando después de calarse una cola de tres días para echarle 20 piches litros de gasolina a su carro desbordan una alegría tal, que salen «picando» cauchos con el reproductor a todo volumen cantando el éxito de Daddy Yankee «dame más gasolina» , o si después de cinco meses les llega agua por tubería felicitan públicamente al presidente de Hidrolago por su «excelente labor»

Con eso del aumento de salario a 130 Bs mensuales, los bonos entregados en partes y en distintas fechas que tiene a más de uno de la tercera edad perdido en el espacio pero «alegres», el gobierno ha logrado su objetivo de tranquilizar a ese importante sector con las miserias que ofrece. Mejoría de tísico diría mi madre.

Sobrevivir en Venezuela, que nadie sea víctima del hampa, ni se muera por falta de medicina o de alimentos, es un motivo para agradecerle al gobierno de alguna manera todo esto que a la larga son considerados como «favores alcanzados»

Analizando un poco la realidad de la que hablan los economistas, la inflación acumulada de 576,3% según datos del Observatorio Venezolano de Finanzas agobia la vida del venezolano común, más aún con una dolarización a la cual no todos tenemos acceso. Desde hace siete años la economía de nuestro petróleo ha venido en descenso y según los cálculos de la firma Ecoanalítica 700 dólares necesitaría ganar mensualmente una familia de cuatro integrantes, para tener acceso a alimentos, educación, pago de servicios públicos, entre otros. Ese sueldo mínimo alcanza para cubrir menos del 1% de la canasta básica dice la firma Ecoanalítica quien habla de una leve mejoría en la economía venezolana este año, después que en 2021 había registrado la menor contracción de los últimos ocho años, con dolarización y las continuas inyecciones de divisas que hace el Banco Central de Venezuela.

Eso de que estamos mejorando en Venezuela según algunos es un espejismo, una mentira más que promociona el gobierno para hacer ver al pueblo que ahora sí vamos por buen camino cuando la realidad es otra.

Ningún servicio público ha mejorado y por el contrario han

empeorado, acciones terroristas se han incrementado, tenemos un hampa común desbordada, el hambre en las clases desposeídas es evidente y un alza de precio en los productos de la cesta básica, permite que haya una reducción en la alimentación diaria y pare de contar.

La mayoría de los venezolanos a lo mejor tenga que buscar en un diccionario lo que significa «tísico» o preguntárselo a sus abuelos porque hace décadas que la tisis o tuberculosis pulmonar dejó de ser la enfermedad incurable que consumió a muchos que llegaron a padecer en la época y que originó el cruel refrán: «eso es alegría de tísico», resumiendo así la tristeza sentida por un observador ante la presencia del alborozo de alguno de los enfermos terminales de esa patología, queriendo decir: ¿de qué se ríe si está condenado a morir?

Entre tanto los hospitales no tienen como atender los pacientes con Covid y demás enfermedades, los medicamentos suben de precios inalcanzables para la mayoría que buscan alivio a sus males como diría un verso de una sonada salsa.

El gobierno con su música trata de alguna manera de hacer ver, que el enfermo ha mejorado, que canta, baila , que no llora y que recibe el aplauso de su pueblo y que todo lo de la profunda crisis política, social y económica es un cuento de la oposición, sin embargo para el venezolano de a pie no mejora nada el enfermo y todo esto no es más que alegría en un circo sin pan que Maduro ofrece en estos primeros meses del año.