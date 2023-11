Masacre en Gaza: el principio de los siglos (Nirso Varela)

183986



No existe retórica de ninguna índole, capaz de justificar la masacre en Gaza. No

hay excusas desde ninguna perspectiva legal o moral, que concedan a ninguna

Nación del mundo, el derecho a defenderse a cambio de tierra arrasada. Después

de Hiroshima y Nagasaki, atacadas con bombas atómicas en la cúspide de la

civilización, las convenciones internacionales han sentado el “nunca Jamás” de las

catástrofes humanas, causadas por seres humanos.

Es solo letra muerta. No ocurre así en las devastadas ciudades del Este de

Ucrania, ni en Siria ni en pueblos kurdos que también luchan por el reconocimiento

de un Estado independiente para 85 millones de habitantes. En la actualidad, igual

que al principio de los siglos, las ciudades son reducidas a escombros en

conflictos bélicos donde muere básicamente la población civil. De no ser por el

sistema de defensa antiaéreo “Cúpula de Hierro”, Tel Aviv hubiese sido arrasada

por más de cinco mil cohetes lanzados por Hamás desde el 7 de octubre.

Los niños de Ucrania mueren en iguales condiciones que los infantes gazatíes,

bombardeados y tapiados, víctimas del daño colateral. La destrucción de las

ciudades ucranianas por los frecuentes bombardeos rusos contra instalaciones

civiles y vecindarios, es una realidad oculta bajo el peso de la indiferencia.

Esta vez, a la caza de terroristas criminales que violaron su territorio, su

soberanía, sus habitantes y su dignidad, los israelíes se llevan por delante la

población civil, causando la muerte a niños de todas las edades. Una masacre

previamente planificada por los líderes de Hamás en consonancia con los ayatolás

iraníes. Milicianos fanáticos endemoniados, perpetraron un ataque donde murieron

1400 personas degolladas, acribilladas, abusadas, violadas y masacradas.

Los terroristas, al perpetrar los crímenes contra la población civil, difundieron a

través de las redes sociales, la envergadura de sus crueldades, para acelerar la

inevitable y brutal arremetida de Israel, que está causando el desprecio de

sociedades donde existe tolerancia religiosa, cultural, política e ideológica, es

decir, el mundo occidental civilizado y democrático, opuesto a los implacables

bombardeos israelíes en Gaza. En cambio la barbarie yihadista, es aplaudida por

dictadores y gobiernos sectarios, que impiden las libertades individuales y coartan

el derecho de las mujeres de velo a no ser esclavas, aun al precio de sus vidas.

Los ataques israelíes son el resultado de un plan terrorista que salió a la

perfección. Los habitantes de Gaza fueron arrastrados al matadero por sus

mismos gobernantes, el grupo terrorista que los gazatíes eligieron en elecciones

de 2004; los mismos que hoy los empujan a una muerte irremediable. Hamás los

lleva al último suplicio, utilizándolos como escudos humanos y como instrumentos

morales ante la opinión pública mundial, para exacerbar las crueldades de la

guerra que ellos mismo iniciaron, inspirados por el odio antisemita incrustado en

sus genes. En Gaza sabían de antemano cuál sería la reacción de Israel ante un

ataque a mansalva que ocurriría en cualquier momento. Cuando las víctimas

superan el número diez mil, las miradas señalan como único responsable a Israel.

A nadie en Gaza llegó por sorpresa las represalias israelíes, pues las han vivido

en carne propia en el pasado reciente. Lo sabían los líderes de Hamás y sus

financistas iraníes, porque urdieron el plan. Y lo sabían EEUU, Rusia, China,

Turquía y algunos países musulmanes, porque ellos mismos han masacrado

ciudadanos inocentes, en defensa de sus intereses.

Hamás gana la guerra moral ante la opinión pública, mientras sus combatientes,

entrenados para la acción, se esconden en túneles construidos con años de

antelación, poniéndose a salvo en escondrijos, confundiéndose con civiles en

hospitales, escuelas y refugios, e impiden que sus “hermanos” palestinos marchen

hacia el Sur, para que mueran bombardeados.

Israel vive en guerra desde 1948, año de la creación del Estado judío en el antiguo

territorio de Canaán, cuyos ancestros hebreos ocuparon por primera vez hace más

de tres mil años. Tras sucesivas guerras con sus vecinos a lo largo de los siglos y

sobre todo, con las antiguas potencias imperiales antes de Cristo, Asiria,

Babilonia, Persia, Egipto y Roma, sus templos y reliquias fueron sucesivamente

destruidos y el pueblo israelita expulsado y desplazado de Jerusalén, hasta la gran

Diáspora d.C., que dispersó al pueblo judío, por diferentes lugares del mundo.

Ubicado en un reducido territorio de apenas 22.145 km2 (Venezuela mide 916.445

km2, Zulia 63.100 km2), rodeado por enemigos históricos y siempre acusado con

la misma severidad del Holocausto, Israel se convirtió en potencial militar, pues la

causa de los grupos radicales palestinos, es decretar la Yihad, destruir el Estado

de Israel en tierras palestinas y arrojar los judíos al mar. Es la prosa ancestral

antisemita que se deduce en la carta fundacional de Hamás (1988).

Pese a invertir gran parte de su presupuesto en la adquisición de armas de última

generación para asegurar su existencia, incluyendo bombas nucleares, Israel es

un país desarrollado, en auge, con programas espaciales e investigaciones en

diferentes ramas científicas. Es la única democracia del entorno. Permite la

diversidad religiosa y cultural. Ha hecho maravillas para producir alimentos y agua

en el desierto y han buscado la paz y la convivencia con sus vecinos árabes.

Los palestinos por su parte, han dado cobijo tanto en Gaza como en Cisjordania,

a los grupos terroristas Hamás y Hezbolá, que sueñan con destruir a Israel. La

guerra explota una vez más en el Próximo Oriente, una región que el líder de la

OLP, Yasser Arafat, definió en su momento, como un barril de pólvora a punto de

explotar. Nada ha cambiado. Los portaviones USS, han vuelto al Mediterráneo.

[email protected]